23:30, Вчера

ОДКБ в Казахстане: правозащитник назвал настоящую причину входа в страну "Факт - есть прецедент"

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву было очень важно, чтобы именно силы ОДКБ пришли в Казахстан. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сказал правозащитник Галым Агелеуов.

"Для этого появилась информация о международных террористах. И поэтому ОДКБ и было призвано сюда - для усиления позиций Токаева. Токаев воспользовался этим и его последнее выступление носит уверенный характер. И он действительно сейчас обладает всей полнотой власти", - сказал он.

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Также он сказал, выйдут ли все силы ОДКБ из Казахстана:

"Точно сказать не могу, но то, что большая часть ОДКБ выйдет - это точно. Другое дело, что какая-то небольшая часть, может быть, останется - мы пока этого не знаем. Но факт - есть прецедент, когда силы ОДКБ могут приходить и под видом международного терроризма в принципе подавлять местные гражданские протесты против авторитарной власти. К сожалению, этот переход может быть".

Также, по его словам, есть список пострадавших, который сейчас составляют правозащитники:

"Сейчас официальный список сами власти уже опровергли, не подтверждают его, но количество пропавших людей велико. В основном эти люди задерживаются и вывозятся из больниц - даже из реанимаций - на допросы в силовые структуры. Поэтому количество погибших пока в районе 40 человек, но эта цифра увеличивается и может дойти до 100 человек, я думаю, в течение 10 дней".

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ.