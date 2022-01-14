18:43, Сегодня

Стратегически выиграли Запад и Украина — экс-посол о переговорах Россия-НАТО Валерий Чалый объяснил, чего на переговорах в Вене добились стороны

Россия одержала несколько тактических побед в переговорах с НАТО, рассказал в эфире программы ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"Важный момент — что ультиматум России Западу не был принят. Это было прогнозируемо, это понимали и в Кремле. Чего они добились? Во-первых, согласия НАТО и США, что на эти абсурдные предложения им готовят письменный ответ. Россия хочет зафиксировать письменно отказ НАТО и США, чтобы, как они думают, развязать им руки. Второе — они добились разговора о ракетах средней и малой дальности. Это то, что в Калининграде, это системы ПРО в Румынии и Польше. Это давняя история, но россияне тут тактически переиграли, чтобы заставить это обсуждать. Это все тактические победы", — сказал он.

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При этом Чалый отметил, что в долгосрочной перспективе выиграл Запад, но Украине нужно проявлять больше активности.

"Стратегически важный результат — что более сплочены страны НАТО, ЕС и трансатлантические партнеры США вокруг понимания реальных подходов российской политики. Украина теперь рассматривается не только как страна, которой непосредственно угрожает Россия, а и как серьезный фактор в преодолении кризиса европейской безопасности. Но наш голос, к сожалению, звучит не соло, и даже не в хоре, а его не слышно. Тут есть огромная проблема, что украинские инициативы должны идти впереди инициатив США, НАТО, это очевидно. Почему этого не делается? Возможно, есть ожидания компромиссов с Россией, и украинская власть сейчас не хочет, как они говорят, спровоцировать Россию или обидеть Путина. Меня это удивляет, потому что усилить свои позиции можно наоборот — активизацией. А тогда ты можешь выходить на переговоры", — сказал он.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко сказал, что Москва не считает переговоры с НАТО поражением.

"Они просто приняли к сведению то, что должны были взять к сведению еще ранее. А вот какие выводы они сделают — будут и дальше поднимать ставки, или как минимум возьмут паузу, исходя из дополнительной информации о последствиях агрессии против Украины, которую они все-таки получили в Женеве..." — сказал он.