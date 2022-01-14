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Москва не считает переговоры с НАТО поражением — Грищенко об итогах встречи Константин Грищенко рассказал, о чем свидетельствуют переговоры НАТО и России

О результатах переговоров России и НАТО в Вене высказался в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Я думаю, что мы получили констатацию того, что было известно и до переговоров. То, что НАТО не пойдет навстречу прихотям России, то, что США занимают более жесткую позицию, и для этого есть предпосылки как внешнеполитические, так и внутриполитические. Там достаточно серьезная коалиция тех, кто скептически относится к нынешнему российскому руководству, к их намерениям. И увеличивается осознание того, что именно сейчас нужно поставить барьер на агрессивные намерения России", — сказал он.

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По мнению Грищенко, Россия не считает, что проиграла по итогам переговоров.

"Другое дело, насколько эффективны меры, которые сейчас планируются в случае перехода России к агрессивному сценарию решения тех проблем, которые они считают для себя важными в отношениях с Украиной, Европой и НАТО. Поэтому думаю, никто в Москве не считает переговоры поражением. Они просто приняли к сведению то, что должны были взять к сведению еще ранее. А вот какие выводы они сделают — будут и дальше поднимать ставки, или как минимум возьмут паузу, исходя из дополнительной информации о последствиях агрессии против Украины, которую они все-таки получили в Женеве... Именно для этого и была долгая встреча, где можно было спокойно и конфиденциально рассказать, что может быть дальше. Россия могла рассказать, что она собирается делать, если будет "вынуждена"... И США на этом этапе уже наверняка рассказали, чем это обернется для России", — сказал он.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло четырехчасовое заседание Россия–НАТО. Ранее пресс-служба Североатлантического альянса сообщала, что на заседании планируют обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, а также обстановкой, которая сложилась вокруг Украины и внутри страны.

Ранее эксперт-международник Евгений Добряк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал об итогах переговоров России и НАТО.

"Я могу сказать, что, действительно, о компромиссе не может сейчас идти речь. Что касается ультиматумов, то о них также сейчас не может идти речь. Это начало очень долгого диалога между Россией, США и Североатлантическим альянсом", — отметил эксперт.