15:06, Сегодня

Есть три направления — дипломат о том, как Западу повлиять на Россию Олег Шамшур рассказал, каковы итоги переговоров Россия-НАТО

О последствиях переговоров Россия-НАТО, которые состоялись 12 декабря, рассказал в программе ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" украинский дипломат Олег Шамшур.

"Заявления Йенса Столтенберга (генеральный секретарь НАТО — ред.), Венди Шерман (заместитель госсекретаря США — ред.) и других были услышаны россиянами. Понятно, что они с ними не согласны. Также понятно, что на какой-то практический результат этих переговоров никто не рассчитывал. Ожидания были довольно низкими с самого начала. Но я считаю, что есть два позитивных результата. Во-первых, мы увидели единую и четкую позицию Запада — и США, и наших европейских партнеров. С другой стороны, если кто-то имел иллюзии, что с россиянами о чем-либо можно договориться дипломатически, цивилизованно, они увидели, что это невозможно", — сказал он.

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Дипломат объяснил, какими методами можно повлиять на Россию. Он уверен, что для этого нужно действовать сразу в трех направлениях.

"Очевидно, исходя из некоторых заявлений, что встречи будут продолжаться. Я лично считаю, что они закончатся ничем, и очень важно, чтобы все, кто присутствует от Запада, имели четкую чистую голову и понимали, что дипломатически Россию остановить невозможно. Для этого нужны три направления: жесткие радикальные санкции, другой уровень военно-технического сотрудничества с Украиной, политические усилия. Только используя эти три направления, можно достичь нашей общей цели — остановить агрессора", — сказал он.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло четырехчасовое заседание Россия–НАТО. Ранее пресс-служба Североатлантического альянса сообщала, что на заседании планируют обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, а также обстановкой, которая сложилась вокруг Украины и внутри страны.

Ранее эксперт-международник Евгений Добряк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал об итогах переговоров России и НАТО.

"Я могу сказать, что, действительно, о компромиссе не может сейчас идти речь. Что касается ультиматумов, то о них также сейчас не может идти речь. Это начало очень долгого диалога между Россией, США и Североатлантическим альянсом", — отметил эксперт.