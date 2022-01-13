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Ситуацию будут нагнетать и дальше: политолог предупредил о миссии Путина в Европе У РФ остаются намерения создавать опасные ситуации для Украины, считает Вадим Карасев

Ситуация с безопасностью в Восточной Европе из-за военной угрозы Украине со стороны РФ самая плохая с 1991 года. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

"Напряжение большое. Опасность есть, ситуация с безопасностью в Восточной Европе - самая большая угроза с 1991 года. Это уже вопрос к евроатлантическому сообществу: нужно как-то реагировать на эти опасные вызовы, которые могут после этих всех переговоров создаться по поводу Украины", - говорит он.

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Карасев также прокомментировал состоявшиеся 12 января переговоры между Россией и НАТО в Брюсселе:

"Пока очень много заявлений, которые противоречат друг другу. Много разных версий и сценариев. Все ждут письменных документов. Понятно, что НАТО не пойдет на условия Путина по нерасширению на Восток и не закроет Украине двери".

Политолог считает, что Россия будет продолжать нагнетать ситуацию у украинской границы, однако вряд ли решится на открытую агрессию:

"Если говорить о РФ – у нее действительно есть намерения создавать опасность для Украины. Военные учения, которые на днях начались у границ с Украиной, – это разве не создание опасности? Путина не пугают экономические санкции. Миссия Путина сегодня – сделать так, чтобы завершилась эпоха расширение НАТО на Восток".

Отметим, что 12 января в Брюсселе прошло четырехчасовое заседание Россия–НАТО. Ранее пресс-служба Североатлантического альянса сообщала, что на заседании планируют обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, а также обстановкой, которая сложилась вокруг Украины и внутри страны.

Ранее эксперт-международник Евгений Добряк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал об итогах переговоров России и НАТО.

"Я могу сказать, что, действительно, о компромиссе не может сейчас идти речь. Что касается ультиматумов, то о них также сейчас не может идти речь. Это начало очень долгого диалога между Россией, США и Североатлантическим альянсом", — отметил эксперт.