18:07, Сегодня

В США обсуждают два пакета санкций, один из которых касается Путина - Пинкус В Сенате США идет обсуждение, касающееся ограничений в отношении "СП-2" и президента Путина, сообщил Пинкус

В США в Сенате идет обсуждение двух пакетов санкций в отношении РФ. В одном из них персональные санкции против Путина. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" руководитель окружного отделения Республиканской партии в США Борис Пинкус.

"Сегодня большие дебаты идут в сенате. Напомню, что Сенат имеет право назначать официальных лиц, послов и министров и выдвигать санкции, а также предложения по санкциям. В частности Тед Круз, один из влиятельных американских сенаторов, вносит сегодня предложение о том, что независимо от хода переговоров, которые проходят сегодня в Европе между РФ, НАТО и представителями администрации Байдена, (необходимо – ред.) уже сегодня внести санкции, первой из которых должна быть по "Северному потоку -2". А также санкции против всех компаний, которые вовлечены в работу "СП-2", - сказал американский политик.

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Пинкус подчеркнул, что после голосования через 15 дней санкции должны вступить в силу.

"Более того, как только за санкции проголосуют не менее 60 сенаторов, напомню, что кроме 50 республиканцев, также должны проголосовать 10 демократов, через 15 дней эти санкции уже должны вступить в силу. В то же время демократы вносят намного шире предложение, которое включает кроме санкции против "Северного потока - 2", также и персональные санкции против Путина и его окружения. Но при условии, что эти санкции должны быть внесены только по результатам переговоров. Вот сегодня идет обсуждение этих вопросов. Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня все это прояснится, и мы будем знать результаты", — сказал политик.

Также он отметил, что в Сенате США нет тех, кто был бы против предоставления Украине 500 млн долларов.

"Вопрос о выделении финансирования Украины для укрепления обороны и развития экономики. Нет ни одного голоса, который был бы против, ни в нижней палате, ни в верхней палате. Поэтому 500 миллионов долларов, которые сегодня внесены на рассмотрение, будут подержаны буквально всеми сенаторами, можете не сомневаться", — сказал он.

Ранее американский дипломат Джон Хербст сообщил, что Россия пытается запугать Запад, устраивая эскалацию на границах с Украиной. Однако никаких уступок Кремль этим не добился. Хербст отметил, что Украина нуждается сегодня в поддержке мирового сообщества.

"Мы должны укрепить свою поддержку Украины, укрепить позиции НАТО в Европе. Тот ответ, который мы уже сформулировали, является достаточно эффективным. Путин пытается запугать Запад, Украину, Европейский Союз, чтобы они пошли на уступки", — сказал он.