17:58, Сегодня

К Саакашвили применяли пытки: подробности судебного процесса от адвоката Адвокат Саакашвили Евгений Грушовец рассказал о ходе рассмотрения дела экс-президента Грузии

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме, вызывает большую обеспокоенность. Об этом в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" сообщил адвокат Саакашвили Евгений Грушовец. Также он объяснил, что такое экстерриториальность, правом которой обладает Генеральная прокуратура Украины.

"Михаил Саакашвили, как всегда, пытается держаться хорошо. Но мы знаем, что процессы, которые сейчас происходят с ним, в первую очередь состояние здоровья и лечение, вызывают опасения. Есть эксперты и врачи, готовые подтвердить, что к Михаилу Саакашвили применяется нечеловеческое отношение. Любое государство мира, которое придерживается демократических принципов и берет обязательство защищать своих граждан, должно защищать граждан, которые попали в беду на территории других государств. Следовательно, наши обращения в ГБР о том, что к Саакашвили применяются пытки, там должны правильно отреагировать. Наше обращение к генеральному прокурору, которое было подано на прошлой неделе, также должно получить соответствующую реакцию", — сказал он.

Читайте также: "Повалили в наручниках силой": Ясько рассказала о состоянии Саакашвили

Грушовец рассказал, как в дело Саакашвили вовлечены омбудсмен Украины и Европейский суд по правам человека.

"Уполномоченный Верховной Рады Украины занимает проукраинскую позицию в этом вопросе. Мы с госпожой Денисовой постоянно коммуницируем, и есть видение того, как мы можем помочь Михаилу. Кроме того, Денисова в конце декабря 2021 года была привлечена как сторона в деле Саакашвили против Грузии. И поскольку в этом деле есть украинский омбудсмен, будет привлечет Комитет по пыткам. Также есть производство в ЕСПЧ, адвокаты делают все возможное, но не все зависит от них. Кроме того, сегодня было слушание по делу о незаконном пересечении границы. Если бы это дело слушалось в Украине, то очень малый процент людей по таким делам находится в СИЗО или тюрьме и отбывают наказание. В деле Саакашвили все свидетели находятся в СИЗО, скажем так, под опекой государства. И возникает вопрос, есть ли возможность защитить третьего президента Грузии в таких условиях?" — сказал он.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников - оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями. Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности, за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы. После ареста Саакашвили объявил голодовку.

20 ноября политика доставили в военный госпиталь в Гори, где он проходит реабилитацию после 50-дневной голодовки.

Глава общественной организации "Многонациональная Грузия" Арнольд Степанян в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какие именно преступления инкриминируют Саакашвили.