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Представитель России выглядел побитым: эксперт объяснил, чего ждать от переговоров с НАТО Владимир Горбач рассказал, что далее будет обсуждаться на переговорах Запада и России

Результаты переговоров представителей России и НАТО, которые прошли 12 января, оценил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политический аналитик Владимир Горбач.

"Если говорить с позиции одного дня после переговоров, фактически Россия получила дипломатическое поражение. Я вчера посмотрел целый час или даже больше брифинг главы российской делегации Александра Грушко. Он гораздо более интеллигентный, чем предыдущий переговорщик Рябков, который был в Женеве. Он не говорил такие фразы, как "забирайте манатки" из Европы или от границ России. Но все равно он выглядел побитым, раздавленным и на грани деморализованности. Россия точно не может засчитать эти переговоры себе в актив. Максимум, чем он (Грушко — ред.) и другие российские комментаторы хвастались, — что Запад сел с ними за стол переговоров, и наконец они смогли донести свои обеспокоенности и неприемлемые предложения", — сказал он.

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Горбач объяснил, чего ждать от дальнейших переговоров с Кремлем.

"Эта дипломатическая, если можно так сказать, атака — на самом деле психическая атака на западных дипломатов, и она захлебывается. Я думаю, после сегодняшних переговоров в формате Россия-ОБСЕ в Вене уже можно будет сказать, что Запад воспринял эту атаку Кремля как буфер, он ее поймал не очень агрессивно, но не принял его условия. Ухватились за две темы и вчера, и позавчера, и сегодня тоже будут говорить об определенном разоружении, предупреждении об учениях. И это такая уловка, чтобы продолжить переговоры о чем-то безопасном для Запада и не давать России повода для каких-то неадекватных действий. Отказ Запада мог бы быть расценен россиянами как повод объявить какую-то войну, перейти к активным действиям и т.д.", — сказал он.

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Также эксперт ответил на вопрос, отведет ли Россия войска от украинских границ.

"Я думаю, что Россия не отведет войска от границ с Украиной по двум причинам. Во-первых, Венди Шерман (заместитель государственного секретаря США — ред.) вчера уже сказала, что россияне не обещали отводить. Во-вторых, если даже Украину примут в НАТО, Россия будет сохранять войска на этой границе. Я думаю, что они даже начнут строить там новые пункты постоянной дислокации. Но, конечно, не в январе или феврале, а начиная с весны этого года. Но нам не нужно бояться. Это уже новая реальность, в которой мы уже давно живем", — сказал он.

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Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, направленное на ослабление напряженности на границе РФ с Украиной.

10 января в Женеве состоялись переговоры представителей Госдепа США и МИД России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Россия требует от США и НАТО гарантий безопасности, предполагающих нерасширение НАТО на Восток, неприятие Украины в Альянс, неразмещение ракет малой и средней дальности у своих границ.