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Россия на пороге краха: политолог объяснил причину "У меня создается впечатление, что на этот раз Россия всех уже очень сильно достала"

Политика враждебности и шантажа со стороны президента РФ Владимира Путина может привести к краху всей страны. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Александр Мусиенко.

"У меня создается впечатление, что на этот раз Россия всех уже очень сильно достала. Полагаю, что последствия такой политики шантажей могут быть сокрушительными и для Путина, и в целом для России. Путин загоняет Россию в ловушку, которая может привести не только к краху путинского режима", а к краху РФ в смысле имперских амбиций", - рассказал он.

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Мусиенко прокомментировал состоявшиеся в среду переговоры между НАТО и Россией по Украине, 12 января:

"Что мне понравилось: реакция Столтенберга – решительная, чрезвычайная; мы увидели поддержку Украины: Запад назвал вещи своими именами: идет война, Украину нужно поддержать; каких-то уступок ценой Украины не будет".

Однако эксперт считает, что при всей поддержке Запада Украина должна более активно озвучивать свои требования из-за российской агрессии и угрозы новой войны:

"Но во всей этой поддержке Запада Украина не сформировала свои требования: не ответили на российский ультиматум, непонятно с чем мы будем на совете ОБСЕ и многое другое. Надо говорить о наших условиях и сформировать их вокруг двух вещей: мусора Украины, развитие военно-технического сотрудничества и сдерживания России благодаря превентивным санкциям".

Ранее американский дипломат Джон Хербст сообщил, что Россия пытается запугать Запад, устраивая эскалацию на границах с Украиной. Однако никаких уступок Кремль этим не добился. Хербст отметил, что Украина нуждается сегодня в поддержке мирового сообщества.

"Мы должны укрепить свою поддержку Украины, укрепить позиции НАТО в Европе. Тот ответ, который мы уже сформулировали, является достаточно эффективным. Путин пытается запугать Запад, Украину, Европейский Союз, чтобы они пошли на уступки", — сказал он.