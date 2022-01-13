09:46, Сегодня

Ультиматум Путина НАТО: эксперт указал на два важных момента Кремль уже добился определенных дипломатических успехов, отметил Владимир Мартыненко

Россия, выдвигая ультиматум НАТО, сознательно закладывала требования, которые Альянс выполнять не будет. Кроме того, Кремль пытался ультиматумом унизить страны Евросоюза.

Об этом рассказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, комментируя заседание Совета НАТО-Россия в Брюсселе.

"Россия с самого начала закладывала туда, чтобы эти переговоры не принесли никакого результата. Я говорю о том, что, подавая этот ультиматум, это было еще перед началом переговоров, уже Россия опубликовала эти требования, причем не где-нибудь, не произошел "слив" через журналистов, а официально на сайте Министерства иностранных дел. Так не происходит в дипломатических переговорах. Это уже говорит о том, что никто ни о чем договариваться в принципе со стороны России готов не был. Второй момент - в этих ультиматумах Россия очень сильно пыталась унизить большую часть стран-членов НАТО, стран Евросоюза. Это подтверждает то, что: первый момент - требования этого ультиматума были переданы Соединенным Штатам, но в отношении всего блока НАТО, второй момент - никто не спрашивал у этих стран, а что же они думают. Им предложили ту форму требований, которую они должны согласовать, выйдя из Альянса. Так не бывает", - подчеркнул Мартыненко.

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По его словам, "изначально закладывался фундамент того, что эти требования выполнены не будут".

"Для чего это может быть? Этим самым Россия себе что-то легализует, легализует дальнейшие свои шаги. Эти шаги могут быть максимально разными, но я здесь соглашусь - Россия уже добилась определенных успехов. Весь конец декабря и начало января этого года мы говорим о международных переговорах на высоком уровне... И Россия постоянно звучит в средствах массовой информации, среди мировых политиков, на первых страницах... Раньше такого не было, семь лет их игнорировали полностью, унижали, выбросили из всех возможных влияний", – заявил экс-советник главы МВД.

Как отметил Мартыненко, вопрос о том, как сейчас НАТО и западная демократия будут реагировать на "все те вещи, которые Россия будет запускать".

"Россия требовала еще, чтобы НАТО убрало пункт, где Россия является основным противником. Сегодня по результатам мы слышим, что возможны уступки и даже открытие представительства НАТО в Москве и представительства России в Брюсселе. То есть определенные уступки есть, и это значит, что дальнейшие переговоры будут... Хочу еще на один момент обратить внимание - риторика того, что говорит Россия, постепенно смягчается. Если сразу было "убирайтесь", то на этот момент они осторожно говорят о каких-то дальнейших движениях, не хлопая дверью и не выходя из переговоров. Что будет дальше - увидим в ближайшие дни", - сказал он.

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Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, направленное на ослабление напряженности на границе РФ с Украиной.

10 января в Женеве состоялись переговоры представителей Госдепа США и МИД России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Россия требует от США и НАТО гарантий безопасности, предполагающих нерасширение НАТО на восток, неприятие Украины в Альянс, неразмещение ракет малой и средней дальности у своих границ.