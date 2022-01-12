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Как Россия может атаковать Украину: три варианта от политолога Россия пытается продемонстрировать, что Украина не в состоянии обеспечить мировой геополитический порядок в Восточной Европе, считает Постернак

Переговоры представителей НАТО и России, которые состоялись сегодня,12 января, оценил в "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Олег Постернак.

"Россия сейчас достигла трех целей. Она показала, что продолжает влиять на Украину из-за военной тревоги на границе; Россия продемонстрировала, что ЕС якобы не субъективен в этих переговорах, сознательно пыталась приуменьшить значение Европейского Союза. Россия показала, что обладает серьезным силовым ресурсом, чтобы восстановить концепт великого государства, который за последние 7 лет приглушила сознательная политика Запада: РФ выбросили из G-8, не учитывали интересы во время важных обсуждений и т.д." - сказал он.

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Постернак рассказал, какими могут быть следующие шаги Российской Федерации:

"Ответ России возможен в трех вариантах: никакого наступления не будет, но РФ оставит войска на украинской границе и будет держать Украину на крючке. Наша задача – милитаризация и усиление обороноспособности. Россия, возможно, начнет говорить о развернутой натовской инфраструктуре в Украине и что нужно нанести точечные авиаудары. НАТО же можно было бомбить Югославию в 1999 году? Россия владеет самой болезненной точкой Украины - ОРДЛО и, возможно, будут действия пророссийских боевиков. Например, доведение линии столкновения до Днепропетровской, Харьковской областей. Соответственно, снова начнется горячая фаза войны".

Политолог объяснил, что таким образом Россия достигнет внутриполитической дестабилизации в Украине:

"Нуланд (заместитель государственного секретаря США, - ред.) также говорила, что США считают целью РФ - мощный внутриполитический взрыв в Украине, который должен показать слабость государства, нестабильность украинской власти, неспособность государства обеспечить мировой геополитический порядок в Восточной Европе".

Отметим, что 12 января в Брюсселе прошло четырехчасовое заседание Россия – НАТО. Ранее пресс-служба Североатлантического альянса сообщала, что на заседании планируют обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, а также обстановкой, которая сложилась вокруг Украины и внутри страны.

Ранее эксперт-международник Евгений Добряк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал об итогах переговоров России и НАТО.

"Я могу сказать, что, действительно, о компромиссе не может сейчас идти речь. Что касается ультиматумов, то о них также сейчас не может идти речь. Это начало очень долгого диалога между Россией, США и Североатлантическим Альянсом", — отметил эксперт.