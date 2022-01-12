17:09, Сегодня

Режим Назарбаева пал: оппозиционер о событиях в Казахстане "Начинаются определенные преследования семьи Назарбаева"

О том, что сейчас происходит в Казахстане после волны протестов, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" лидер Демократической партии Казахстана Жанболат Мамай.

"Никто не ожидал, что за такой короткий период режим Назарбаева, который строился последние 30 лет, будет развален. Непонятно, где находится Нурсултан Назарбаев. Его пресс-служба объявляет о том, что он находится в Астане. Но в Казахстане мало кто верит в эту информацию, потому что живого Назарбаева (после протестов, - ред.) еще никто не видел. Если бы он был в Астане, находился при делах - вряд ли бы его не показали государственные СМИ", - сказал он.

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По его словам, президент страны Токаев уже начинает войну против бывшего главы государства:

"Буквально вчера мы услышали от Токаева критику Назарбаева. Он сказал, что благодаря первому президенту в Казахстане появились очень богатые люди. Уже идет намек на то, что окружение Назарбаева лишится крупнейших бизнес-проектов. Начинаются определенные преследования семьи Назарбаева. Мы считаем, что режим Назарбаева пал, личной власти в Казахстане у него уже нет".

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Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к Организации договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ.

Ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" поделился мнением о местонахождении бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Назарбаев может быть в Эмиратах, в Швейцарии, в Великобритании. Он много лет лечился в немецких клиниках. У него столько недвижимости, что там счет идет на сотни. Гадать, где он есть – очень сложно", – отметил Климкин.