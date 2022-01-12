16:40, Сегодня

"Тыкают зверя палкой" – эксперт о внешней политике России "Как кажется, уже нельзя такое позволять"

В отличие от предыдущих нескольких лет Россия развернула фронтальную как гибридную, так и полноценную агрессию. Об этом сообщил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Александр Краев.

"Если раньше мы имели дело с единичными операциями или определенным фронтом таких работ, сейчас мы видим информационный (в виде провокаций), политический (Беларусь и Казахстан), безопасный (как в Украине, так и Казахстане), тестирование новых технологий. То есть Россия делает все, чтобы не политическое, а именно военное лобби в США и странах НАТО получило наконец свою поддержку. Потому что мы знаем, что в США идет довольно серьезное противостояние политиков и военного истеблишмента. Именно военный истеблишмент толкает США к более жестким действиям и действиям на опережение", - сказал он.

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"Основа российской внешней политики и вообще московской внешней политики, начиная со средних веков, - это "тыкать зверя палкой". Т.е. постоянно проверять границы дозволенного, постоянно к ней подходить. Как кажется, уже нельзя такое позволять. И фактически россияне знают, что существует такой риск, но именно поэтому они стараются так активно вести себя, чтобы держать инициативу в своих руках. Политика – это постоянное взвешивание. Если не выдержите инициативу - она на стороне противника. И потому россияне постоянно наращивают темп своих операций, чтобы инициатива была у них, а Запад и Украина должны были реагировать и не могли проводить собственную стратегию", - рассказал Краев.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что после переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на Минских соглашениях поставлен крест.

"На Минских договоренностях и нормандском формате поставлен окончательно крест... Никто их выполнять не собирается. Все понимают, что Донбасс останется в статусе Приднестровья на энное количество лет вперед, Крым никто отдавать не собирается. Сейчас стороны пытаются с красивым лицом выйти из этой ситуации в рамках взаимных договоренностей, и объяснить, почему так получится", - сказал он.