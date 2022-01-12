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СП-2 может использоваться в военных целях: неожиданное заявление "Есть эта информация, с которой нужно работать"

Использование гидроакустического оборудования двойного назначения, которое было проложено для мониторинга "Северного потока-2", еще не до конца изучено. Такое мнение высказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат Юлия Осмоловская.

"Еще не до конца изученным является безопасно-военный элемент, который так же может применяться к "Северному потоку-2", а именно - использование гидроакустического оборудования двойного назначения, которое было проложено для мониторинга "Северного потока-2" по дну Балтийского моря, которое может использоваться, в частности, в военных целях Россией. Наши эксперты уже отмечали, что при укладке этой части газопровода и установке этого оборудования работали специальные отряды Министерства обороны России. Есть эта информация, с которой нужно работать сейчас с нашими западными партнерами", - рассказала Осмоловская.

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Ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев прокомментировал заявление федерального министра экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, который допустил возможность полной остановки проекта из-за угроз Украине.

"Политические аспекты, безусловно, могут влиять (на запуск газопровода - ред.), но кто потом найдет в бюджете Германии 35 миллиардов евро, если она остановит "Северный поток-2? Об этом министр почему-то не рассказывает", – говорит Рябцев.