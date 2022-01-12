15:08, Сегодня

Ждут ли Украину в НАТО: мнение эксперта "Россия не может быть швейцаром, открывающим или закрывающим дверь по своему желанию"

Практически все страны-члены НАТО поддерживают Украину в желании стать частью Альянса. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" глава лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж.

"Все страны-члены НАТО говорят о том, что Украина будет членом Альянса в будущем, двери НАТО для Украины открыты. Россия не может быть швейцаром, открывающим или закрывающим дверь по своему желанию. Но есть страны, которые хотят, чтобы Украина стала членом НАТО позже. Почему? Здесь мы можем только предполагать", – сказал он.

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По его словам, этот вопрос может быть решен уже после переговоров Совета НАТО с Россией. Пока риторика РФ очень резкая:

"Последние тезисы РФ звучат очень резко. Повышается уровень напряжения в этом диалоге. Для России есть две опции: диалог и дипломатия, или конфронтация и массированные санкции. Что выберет Россия - ее право. Возможно, после переговоров Россия немного сбавит напряжение. Они проигрывают коллективному Западу во всем практически".

Напомним, американское издание The New York Times сообщило, что Россия начала перебрасывать на границу с Украиной военные вертолеты, что можно расценивать продолжением подготовки к нападению. Со ссылкой на неназванных американских чиновников издание сообщает, что Кремль из-за погоды перенес вероятное вторжение в Украину ближе к весне.

Политолог Кость Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что от заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе не стоит ожидать серьезных решений.

"Россия сегодня прекрасно понимает, что играет игру "на грани фола", блефует, потому что прекрасно понимает, какие в этой игре ставки", - говорит он.