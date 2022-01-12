14:56, Сегодня

Дополнительные санкции – это ядерный взрыв для России – банкир "Россия отстает в развитии"

После начала агрессии России против Украины в российской экономике ВВП растет очень медленно. Об этом сообщил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" инвестиционный банкир Тарас Козак.

"Хотя Россия пытается показать, что санкции якобы помогают российской экономике, мы видим, что с 2014 года, после начала агрессии России против Украины в российской экономике ВВП растет очень медленно – какие-то там 1-2%. Это при том, что мир растет - 5-6% ежегодно, кроме прошлого ковидного года. Это означает, что западные страны отрываются, становятся мощнее, их экономика становится больше, чем российская. Россия отстает в развитии", – сказал он.

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"А еще дополнительные санкции – возможно, и остановка расчетов через систему международных расчетов SWIFT – это вообще "ядерный взрыв" в российской экономике", - отметил Козак.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что после переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на Минских соглашениях поставлен крест.

"На Минских договоренностях и нормандском формате поставлен окончательно крест... Никто их выполнять не собирается. Все понимают, что Донбасс останется в статусе Приднестровья на энное количество лет вперед, Крым никто отдавать не собирается. Сейчас стороны пытаются с красивым лицом выйти из этой ситуации в рамках взаимных договоренностей, и объяснить, почему так получится", - сказал он.