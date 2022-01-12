14:00, Сегодня

"Путин может добиться целей": журналист сказал, верит ли в наступление России "Это вполне естественно"

В ОРДЛО каждые полгода-год проходят сборы резервистов, сообщил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" журналист, член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

"Мобилизации там нет. Это разные вещи. Я думаю, что то, что там проходит, связано к теми международными процессами, которые происходят. И вкладывается в канву российской политики создание напряженности на фоне каких-то дипломатических переговоров", - сказал он.

Читайте также: Российские войска у границ Украины – это навсегда: заявление политолога

По словам Гармаша, президент России Владимир Путин может добиться всех целей, которые сейчас выдвигает, другими путями:

"Это вполне естественно, но сказать, что это является подготовкой крупномасштабного наступления России... Я не верю в крупномасштабное наступление России и считаю, что оно не нужно Путину. Он может добиться всех целей, которые сейчас выдвигает, другими путями, не получив за это санкционного давления. Даже невступление Украины в НАТО может добиться эскалацией конфликта на Донбассе либо "теневыми" договоренностями с какой-то из стран-членов НАТО. Все, что происходит, – это в какой-то степени блеф. И Путин, на мой взгляд, решает задачу ответного удара по Западу другими путями. Но у него будет оправдание - "я пытался с вами договориться, а у меня не получилось. Поэтому я действую вот так в Украине".

Напомним, американское издание The New York Times сообщило, что Россия начала перебрасывать на границу с Украиной военные вертолеты, что можно расценивать продолжением подготовки к нападению. Со ссылкой на неназванных американских чиновников издание сообщает, что Кремль из-за погоды перенес вероятное вторжение в Украину ближе к весне.

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

По его словам, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". Как отметил Илларионов, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".