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Переговоры показывают единство США и Европы - Гармаш о диалоге между НАТО и РФ Россия в случае прямой агрессии столкнется с реакцией не только Америки, но и всего цивилизованного мира, считает журналист

Переговоры в Брюсселе между РФ и НАТО купируют возможность прямой агрессии России против Украины. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

"Позитивный результат в том, что эти переговоры показывают единство США и Европы (НАТО), так что Россия в случае прямой агрессии столкнется с реакцией не только Америки, но и всего цивилизованного мира", - сказал он.

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Также Гармаш рассказал о рисках для Украины в переговорном процессе между Альянсом и Российской Федерацией:

"Вчера (11 января, - ред.) посол США в НАТО Джуллиана Смит заявила о том, что они хотят видеть полное выполнение Минских соглашений и отвод войск от украинских границ. Я думаю, что США в этом вопросе могут давить и на Украину, поэтому важно понимать, что означает "полное выполнение". Мы же помним, что совсем недавно госпожа Виктория Нуланд (замгоссекретаря США по политическим вопросам, - ред.) говорила о некой автономии Донбасса, чего нет в Минских соглашениях".

По его мнению, "те дипломатические процессы, которые сейчас происходят, купируют возможность прямой агрессии, но усиливают возможность деструктивных действий РФ внутри Украины:

"Россия может спровоцировать ситуацию, как в Казахстане или Беларуси. Путин, не получив от Запада того, чего хотел, начнет мстить Западу на нашей территории".

Напомним, американское издание The New York Times сообщило, что Россия начала перебрасывать на границу с Украиной военные вертолеты, что можно расценивать продолжением подготовки к нападению. Со ссылкой на неназванных американских чиновников издание сообщает, что Кремль из-за погоды перенес вероятное вторжение в Украину ближе к весне.

Политолог Кость Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что от заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе не стоит ожидать серьезных решений.

"Россия сегодня прекрасно понимает, что играет игру "на грани фола", блефует, потому что прекрасно понимает, какие в этой игре ставки", - говорит он.