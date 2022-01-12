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"Для России важна не цель" — политолог о заседании Совета НАТО-Россия "Страны НАТО не пойдут на уступки"

На заседании Совета НАТО-Россия 12 января в Брюсселе не будет найден какой-либо компромисс. Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" политолог Богдан Петренко.

"Для России важна даже не цель, а сам процесс, в котором обращают на них внимание, их признают, с ними считаются, их слушают, с ними ведут переговоры. Для Кремля это чрезвычайно важно в контексте сохранения легитимности внутри страны. Мы понимаем, что только внешние угрозы - это то, что объединяет разнообразный русский народ в рамках единой страны", - сказал он.

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"С этой точки зрения Российская Федерация не настроена на какие-либо компромиссы. Более того, любые компромиссы по этим принципиальным позициям приведут к тому, что доверие к самому Кремлю внутри России будет снижаться. Также будет снижаться доверие к Кремлю среди российских сателлитов, потому что они будут понимать, что Кремль слаб", - рассказал политолог.

По его словам, нужно также понимать, что страны НАТО не пойдут на уступки, предложенные Россией:

"Вероятнее всего, мы получим то, что получили после встречи российских и американских представителей, то есть констатацию позиций. Какое-то еще, возможно, будет заявление о том, что "стороны понимают существующие угрозы". То есть такое, знаете, масло масляное".

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия подготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины. Такое заявление она сделала во вторник.

Нуланд напомнила, что Россия создала нынешний кризис "из ничего" и сосредоточила 100 тысяч военных на границах Украины.

"Именно Россия подготовила внутренний саботаж, дестабилизацию, и варианты [действий] под чужим флагом (false flag - англ.) для Украины", - заявила она.