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Заседания совета НАТО-Россия: в Госдепе рассказали, чего ждут от России "Последствия в случае дальнейшей агрессии против Украины будут очень серьезными"

НАТО потребует от России забрать войска от украинской границы, иначе Россию будут ждать серьезные последствия.

Об этом заявила в эксклюзивном интервью на телеканале "Украина 24" представитель Госдепа США Андреа Калан.

"Нужно, чтобы Россия вывела войска с границ Украины. Мы все прекрасно помним, что было в 2014 году. Это все тревожно, что мы видим, это создает реальную угрозу. Последствия в случае дальнейшей агрессии против Украины будут очень серьезными: экономические, политические. США будут координировать все действия вместе с нашими партнерами и союзниками", - сказала она.

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Отметим, что 12 января впервые за 2 года в Брюсселе состоится совет НАТО-Россия. Главная тема: обострение ситуации на украинско-российской границе, куда РФ продолжает стягивать свои войска и технику.

Напомним также, что 10 января в Женеве состоялся важнейший раунд переговоров представителей США и России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман по итогам переговоров в Женеве с представителями России заявила, что Кремль не имеет права раздавать Украине и другим странам указания насчет членства в НАТО.