22:35, Вчера

Сидите дома и экономьте продукты: украинец рассказал об эвакуации из Казахстана "Никакой помощи нам никто не оказывал"

О том, как происходила эвакуация украинских граждан из охваченного протестами Казахстана, рассказал в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24", эвакуированный из страны украинец Олег Шуляк.

"Никакой помощи нам никто не оказывал. Большое спасибо в первую очередь хочу сказать своим друзьям с Киргизии, которые обеспечили меня и группу, с которой я эвакуировался, связью, транспортом. Наш уполномоченный, к которому я обратился за советом, сказал мне сидеть дома, экономить продукты, и на этом все", - сказал он.

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Вместе с Олегом в Украину вернулись еще 8 человек. Всем необходимым людей обеспечивали друзья украинца. Из консульства Олегу позвонили, когда самолет приземлился в Киеве.

"Не было интернета, связи. Нас обеспечили спутниковой связью, транспортом. Мы доехали благополучно до Киргизии, там переночевали и отправились в Киев", - сообщил он.

Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ.