19:03, Сегодня

Стратегия Москвы – создание невыносимых условий для неугодных Кремлю людей, считает Пономарев Кремль пытается вытеснить из РФ деятелей культуры и СМИ, формирующих общественное мнение, сообщил Пономарев

Российская власть развернула кампанию по изгнанию из России деятелей культуры и СМИ, которые не разделяют позицию Кремля. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший депутат российской Думы Илья Пономарев.

"Сейчас в России идет новая волна против разных деятелей культуры. Недавно Марат Гельман, известный галерист, которого хорошо знают и в Украине, получил статус иностранного агента. И Виктор Шендерович (российский публицист и журналист – ред.) вместе с ним получил статус иностранного агента. У разных людей есть разный порог чувствительности. Понятно, что стратегия Кремля направлена на то, чтобы эти люди уехали. В этом смысле Шендерович делает ровно то, о чем его просит Москва. Я не могу никак осуждать человека, который не является профессиональным революционером, политиком, и который является писателем, юмористом, сатириком. Конечно, он не хочет сидеть в тюрьме, я его полностью понимаю и его решение уважаю", — сказал Пономарев.

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Он сообщил, что сегодня российская власть формирует стратегию, согласно которой из России должны выехать все деятели культуры и СМИ, влияющие на неугодное Кремлю общественное мнение.

"Задача (Кремля - ред.), чтобы человек не появлялся на территории России. Как и с вашим покорным слугой (Пономарев имеет в виду себя - ред.). Но там для меня немного другой порог чувствительности. Поэтому им пришлось довести это уголовное дело до конца. Но до такого конца, чтобы его подвесить, чтобы никогда не произошло суда, чтобы постоянно длился срок давности, чтобы человек не мог приехать в страну. Вот для Шендеровича хватило столько-то, для меня будет столько-то, для Гарри Каспарова что-то третье, а некоторые, как Алексей Навальный, все равно возвращаются и идут в тюрьму", — отметил политик.

Он также сообщил, что под прицелом российской власти те, кто пытается заявлять мнение, противоположное мнению Кремля. По словам Пономарева, процесс этот может длиться долго.

"Это бесконечный процесс. Как только кто-то высовывается - его сразу же "закатывают". Мы понимаем, что на переднем фланге сейчас, наверное, находятся именно деятели культуры и СМИ. То есть те люди, которые до сих пор непосредственно в политике не участвовали, тем не менее, они являются лидерами общественных мнений", — сказал он.

Напомним, российский публицист и писатель Виктор Шендерович ранее в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что он уехал из РФ из-за угрозы уголовного преследования.

"Я смогу вернуться на родину не раньше, как правоохранители начнут ловить Евгения Пригожина (бизнесмен, "повар" Владимира Путина — ред.), по заявлению которого я и оказался в бегах. Суть в том, что я назвал Пригожина в эфире радио "Эхо Москвы" уголовником и убийцей. В гражданском суде в Петербурге, который только закончился, я настаивал, что я всего лишь озвучил уже существующую его репутацию. У кремлевского повара господина Пригожина нет никакой другой репутации. Он не удовлетворился штрафом в 100 тысяч рублей, пришла апелляция, что ему хочется больше денег с меня получить. Он не удовлетворился гражданским иском и подал заявление о клевете, а это уже уголовное дело, и я в любой момент могу оказаться в заключении. Поэтому я принял решение на время покинуть Россию", — сказал он.