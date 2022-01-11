18:55, Сегодня

Не добьются своего: американский политик о переговорах России с США Джон Хербст высказался о переговорах в Женеве

Переговоры представителей России и США, которые состоялись в Женеве 10 января, прокомментировал в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-посол США в Украине Джон Хербст.

"Россия немножко отступили в этих переговорах. Если в последние 6-7 недель риторика РФ в отношении Запада была очень жесткой, то оценка Рябкова (заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков,-ред). после переговоров была более мягкой. Это не означает, что Кремль изменил свою позицию, но немного отступил", - сказал он.

Также Херст рассказал о перспективе новой встречи между президентом США Джо Байденом и главой Кремля Владимиром Путиным:

"На мой взгляд, такие встречи очень важны для Путина. Мне кажется, что Москва не добьется от Европы того, чего она хочет на этих переговорах (в Женеве, - ред.) и, может быть, после этого они еще раз попросят о встрече с Байденом".

Напомним, 10 января в Женеве состоялся важнейший раунд переговоров представителей США и России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Кроме того, 12 января в Брюсселе состоится встреча Совета Россия - НАТО, а на 13 января в Вене назначены переговоры Россия - ОБСЕ.

Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о перспективах дальнейших переговоров между РФ и США.

"Главным итогом переговоров стало то, что США заявили, что подумают над продолжением этого формата переговоров. Никаких конкретных решений мы не увидели, совместного коммюнике не было. Абсолютно точно договор с США, который им предлагалось принять с дикими статьями, не принят, не согласован, он отвергнут. Речь шла об Украине, но есть и заявление, что без Украины вопрос ее членства в НАТО США решать не будут. Конечно, публичные заявления не обязывают. Мы сможем судить лишь в конце недели, какими будут последствия недели переговоров. После завтрашних переговоров Россия-НАТО я тоже прогнозирую, что ни к чему они не приведут. И третье, что-то будут в ОБСЕ обсуждать. Скорее всего, итогом станет продолжение переговоров в каком-либо формате. Но все требования, которые озвучила Россия, не реализованы.

Более, того, были две важные вещи. Во-первых, Москва заявляла о том, что не собирается применять принцип взаимности, а США настаивали на нем. Если вы хотите о чем-то договориться, то делайте что-то, например, деэскалацию у границ Украины, а мы будем дальше вести переговоры о демилитаризации каких-то зон в восточной Европе, например. И второе — Рябков заявил по окончанию, что Россия не имеет намерения вторгаться в Украину. Это точно ему сказали, что нужно заявить. За этим ничего не стоит, вторгнуться они и так могут, но раз такое заявление есть, то Москва решила маневрировать, а не разрывать перспективу дальнейших переговоров. Пока, я думаю, продолжаются конфиденциальные переговоры по поводу Минских соглашений, но по поводу демилитаризации зон НАТО до уровня 1997 года у Москвы все плохо, тут их перспективы слабые", — сказал он.