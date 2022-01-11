18:52, Сегодня

"В Конгрессе много инициатив": дипломат о новом формате "НАТО+" для Украины "В этом наборе прослеживаются две вещи"

Все инициативы, идущие от США, привлекают очень большое внимание украинцев. Об этом сказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" дипломат Валерий Чалый.

"Я думаю, что все мы смотрим на то, как Украине могут помочь преодолеть российскую агрессию и деоккупацию в будущем Крыма и Донбасса. Все инициативы, идущие от США, привлекают очень большое внимание украинцев. Но я скажу, что нужно различать часто инициативу и реальные действия. В Конгрессе много инициатив... В этом наборе прослеживаются две вещи. Во-первых, не помешать переговорам. В этом контексте есть минусы, потому что, например, демократы выступили с инициативой не налагать санкции на "Северный поток-2"... Мне такая позиция не нравится абсолютно", - сказал он.

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"А вот в чем они усилили давление, так это в оказании нам вооруженной помощи. Несмотря на то, что это сейчас стоит на определенной паузе, есть такая информация, что многие вопросы просто поставлены на паузу до определенного момента. И 200 млн дополнительной военной помощи Украине, и такие инициативы по усилению военно-политической, военно-технической поддержки", - рассказал Чалый.

По его мнению, нужно оценить только тогда, когда эта инициатива станет уже законом:

"Потому что каждый законопроект такого рода должен пройти несколько стадий – он вносится в комитет, голосует комитет, потом голосует палата, потом голосует верхняя палата, потом подписывает президент. Пока все эти стадии пройдут, пройдет много времени. Реалии в том, что нам сегодня нужна помощь от США новейшими системами вооружения. Прямо сегодня. Это система противовоздушной обороны, противоракетной обороны, контроля нашей суши, помощь в разработке ракетного оружия - нашего, внутреннего - и, собственно, программы тренинга, которые мы сегодня имеем. Что такое "НАТО+"? Для меня, честно говоря, это не очень понятно. "НАТО+" – такого формата не существует на самом деле".

Напомним, американские конгрессмены от Республиканской партии зарегистрировали законопроект, который определит Украину как "страну НАТО плюс" и облегчит оказание помощи в виде оружия и оборонных средств в случае военной агрессии.

Авторы законопроекта утверждают, что признание за Украиной статуса "страны НАТО+" позволит быстро принимать решения о предоставлении и продаже американских оборонных товаров и услуг Украине. В частности, по словам соавтора законопроекта Майка Роджерса, эта норма касается предоставления противокорабельных и противовоздушных средств обороны.

Кроме того, этим законопроектом предлагают создать механизм быстрого введения санкций против "Северного потока-2" в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Авторы законопроекта убеждены, что таким образом навсегда заблокируют его ввод в эксплуатацию.

Также, в случае принятия США обязаны рассмотреть и проголосовать вопрос, предоставить ли России статус "страны-спонсора международного терроризма".