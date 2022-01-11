18:47, Сегодня

России ответили на их языке — дипломат о жестком заявлении евродепутата Руслан Осипенко прокомментировал обмен репликами со стороны России и Запада

Обмен жесткими заявлениями между Россией и Западом прокомментировал в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" дипломат Руслан Осипенко.

"Я думаю, Россия в принципе получила то, что она заслужила. Нужно исходить из этой точки зрения. Россия по-хамски вела себя до переговоров, и даже на брифинге после переговоров Рябков (заместитель министра иностранных дел России — ред.) также продемонстрировал себя как не дипломата. В дипломатической форме, но не дипломатические вещи говорил о Западе и так далее. Высказываясь таким образом, они получают на той же ноте, как говорят дипломаты, reciprocity — взаимность. По форме использовали то, что понимают россияне. Они понимают вот такой язык. Когда им дают отпор, они останавливаются и начинают думать, что и как говорить", — сказал он.

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Осипенко объяснил, что означает ужесточение заявлений сторон.

"Накануне конфликтных событий всегда идет обострение риторики, обострение в информационной и других сферах. Это признак того, что продолжается обострение и углубление кризиса в отношениях России и Запада. Для нас, по сути, даже в удачных переговорах, на которых США дали отпор России и ее намерениям, все-таки есть опасность. Последствия могут быть несимметричными. Мы знаем, что Россия подготовила законопроект, чтобы признать "ЛДНР" отдельными государствами. Поэтому стоит ожидать обострения ситуации несимметричными методами. Запад и Россия говорят на разных языках. Россия до сих пор говорит на языке XIX века, то есть зонами своего влияния. Эта риторика демонстрирует, что Россия рассматривает бывшие страны СССР как свою зону влияния, в которую не могут вмешиваться НАТО и так далее. В то же время НАТО рассматривается как независимые страны. Если Москва не признает Украину независимой страной, то НАТО признает, говорит о том, что нужно придерживаться договоров, на Украину распространяется международное право. А Россия говорит: нет, не распространяется, это зона нашего влияния, вы должны оставить Украину нам. Эта дискуссия продемонстрировала, что Запад и Россия на разных позициях, поэтому конфликт будет углубляться", — сказал дипломат.

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Напомним, представители России и НАТО обменялись колкостями в адрес друг друга. Так, в МИД России назвали НАТО геополитическим проектом, который захватывает территории постсоветских стран. В ответ бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский жестко ответил России.

"Уясни себе, российское посольство, раз и навсегда, на понятном тебе языке. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам никто не скучает. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам", — заявил Сикорский.