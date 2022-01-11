18:06, Сегодня

Новый формат "НАТО+" для Украины: политтехнолог прояснила ситуацию "Но есть стандартная процедура вступления в НАТО"

Предложение США Украине по формату "НАТО+" является инициативой американских политиков, которые продвигают свое производство и технику. Такое мнение в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" высказала политтехнолог Екатерина Одарченко.

"Важно, что мы услышали об этом формате не от Столтенберга (генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг - прим. ред.), официальных руководителей НАТО, а от политиков США... Это инициатива американских политиков, продвигающих действительно свое производство и свою технику. Мне кажется, если бы было желание усиливать нашу оборонную сферу... Я это воспринимаю, в частности, как пиар американцев, как инициативу, которая будет обсуждаться в дискуссиях с Путиным", - заявила политтехнолог.

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"Но есть стандартная процедура вступления в НАТО – это план действий по членству, выполнение этого плана и затем – голосование за членство. Это долговременный процесс. У нас большие части промышленных территорий с огромным количеством населения находятся под аннексией или военной агрессией России. Поэтому процесс нашего вступления в НАТО не будет столь быстрым. И любые расширенные программы деятельности НАТО или инициативы по оказанию дополнительной помощи – это капля в море и, к сожалению, не поможет нам в случае военной агрессии России, если она перейдет в большую форму эскалации", – рассказала она.

Напомним, американские конгрессмены от Республиканской партии зарегистрировали законопроект, который определит Украину как "страну НАТО плюс" и облегчит оказание помощи в виде оружия и оборонных средств в случае военной агрессии.

Авторы законопроекта утверждают, что признание за Украиной статуса "страны НАТО+" позволит быстро принимать решения о предоставлении и продаже американских оборонных товаров и услуг Украине. В частности, по словам соавтора законопроекта Майка Роджерса, эта норма касается предоставления противокорабельных и противовоздушных средств обороны.

Кроме этого, этим законопроектом предлагают создать механизм быстрого введения санкций против "Северного потока-2" в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Авторы законопроекта убеждены, что таким образом навсегда заблокируют его ввод в эксплуатацию.

Также, в случае принятия США обязаны рассмотреть и проголосовать вопрос, предоставить ли России статус "страны-спонсора международного терроризма".