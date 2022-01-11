17:18, Сегодня

Россия проиграла пространство СНГ и Украину — политический эксперт "Война всем украинцам открыла глаза"

В 2021 году уровень коммуникаций между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским был чрезвычайно мощным. Об этом сказал в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Антон Кучухидзе.

По его мнению, результат этого – новая углубленная хартия о стратегическом партнерстве, которая больше внимания уделяет вопросам безопасности.

"Очевидно, что предыдущая хартия не учитывала российскую агрессию, а новая хартия учитывает. Заявления господина Байдена во время телефонного разговора с президентом Украины о том, что ничего об Украине без Украины, господин Блинкен 7 января говорит, что ничего об Украине без Украины, господин Столтенберг вчера на брифинге после заседания комиссии Украина-НАТО сказал: "Мы ведем диалог с Россией при консультациях с украинской стороной". То есть никакой "зрады" нет, все нормально, давайте смотреть на позиционирование господина Байдена. Перед переговорами с Путиным он сказал: "Я буду представлять позицию США, наших союзников по НАТО и наших партнеров". Имелись в виду Украина и Грузия", - сказал он.

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По его мнению, в России опоздали с этой риторикой:

"Если смотреть на последние 30 лет, когда происходило расширение НАТО, то большинство государств Центральной и Восточной Европы стали членами НАТО, потому что, то, что они делают в Грузии и Украине, могло происходить как раз в государствах бывшего Варшавского договора - и хорошо, что есть такой зонтик безопасности, который сдержал российскую агрессию. Россия фактически проиграла это пространство, она проигрывает пространство СНГ. Украину они потеряли. Война всем украинцам, которые даже лояльно относились к России, открыла глаза, что удар от нашего соседа может быть в самый неприятный момент".

Напомним, политолог Кость Бондаренко заявил, что от заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе не стоит ожидать серьезных решений.

По его словам, в частности, Запад не решится подписать документ, блокирующий вступление Украины в НАТО.

"Подписание такого документа - нонсенс. Но джентльменские договоренности по вопросу о непредоставлении ПДЧ Украине - такое может быть, и частично поспособствует определенной разрядке. Россия сегодня прекрасно понимает, что играет игру "на грани фола", блефует, потому что прекрасно понимает, какие в этой игре ставки", - говорит он.