17:17, Сегодня

Россия оказалась в сложной позиции из-за попыток шантажировать Запад – Пионтковский Риторика Кремля подтолкнула Финляндию к решению вступить в НАТО, сказал российский политолог

США могут оказать реальную помощь Украине, которая в любой момент может столкнуться в новой агрессией России. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Вопрос сейчас не о членстве в НАТО, а вопрос, что делать сегодня и завтра, когда Россия может напасть в любой момент. Реальную помощь могут оказать Соединенные Штаты, помощь вооружением, прежде всего противовоздушной и противоракетной обороны. Потому что все российские стратеги сейчас с гордостью рассуждают, что воевать будут не как во время Второй мировой войны, а воевать будут как в Сирии. А мы помним, как они воевали в Сирии, обстреливая сирийские города", — сказал политолог.

Он также сообщил, о поддержке Украины 25 послами США, которые обратились к руководству США с соответствующим письмом.

"Вот об этом написали очень резкое письмо 25 послов США, обращаясь к Белому дому, и прежде всего к одному американскому чиновнику - помощнику президента по национальной безопасности Салливану (Джон Салливан, американский дипломат - ред.), который занимает пропутинскую позицию в противовес государственному секретарю Блинкену (Джон Блинкен, государственный секретарь США с 26 января 2021 года - ред.), и тормозил в последнее время подставку современных вооружений. Обстановка в США сейчас такая, что вот эта группа поддержки Украины, возглавляемая Блинкеном, одерживает верх. Вчера было принято решение об увеличении финансовой помощи. Но этого еще недостаточно. Основной аргумент авторов этого письма то, что противники массированной поставки вооружений говорят, мол, давайте не будем провоцировать русских. Так вот, лучший способ провоцировать агрессора - оставлять жертву беззащитной. Поэтому сейчас самый главный вопрос касается не дипломатии и абстрактных рассуждений о членстве в НАТО, а о количестве реальной военной помощи, которую окажут в ближайшее время США", — сказал Пионтковский.

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Также он отметил, что ультиматумы Кремля никаких уступок со стороны Запада для России не принесли. Он отмети, что на фоне риторики Москвы теперь и Финляндия захотела вступить в Североатлантический Альянс.

"Если говорить о мировой общественности, то это вся их (России – ред.) риторика привела к тому, что Финляндия начало серьезно рассматривать свое ближайшее членство в НАТО. Ну, возможно, это для домашней аудитории, как подготовка повода для войны, мол, мы (Россия –ред.) пытались остановить так называемое расширение НАТО, нам не ответили. Они же время угрожают какими-то военными, военно-техническими ответами. Но, по-моему, они попали в положение человека, который шантажировал, блефовал, и блеф его был отвергнут. И сейчас ему нужно показать свои карты - а что у него есть за душой, чем он угрожал. Это очень сложная позиция у России, в которую она сама себя загнала", — сказал Пионтковский.

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Притула сообщил, что для отражения российской агрессии Украине в первую очередь нужны системы, которые будут способны отразить ракетный удар.

"Прежде всего, нам сейчас нужны системы противоракетной обороны, противовоздушной обороны, потому что если Россия будет делать какое-то открытое вооруженное нападение, например, как она сейчас делает в Казахстане, то против Украины так она пойти не может. Она может действовать, сделав сначала массированный ракетно-бомбовый удар, применить ракетные системы. Даже не авиацию, потому что авиация может быть сбита достаточно быстро, а именно ракетные системы. И поэтому противоракетная оборона для нас самая необходимая. Это то, что нам очень и очень нужно. Все остальное в Украине есть. Но никогда не будут лишними, ни патроны, ни снаряды, ни оружие, которое осталось, например, в Латвии после распада Советского Союза", — сказал Притула.