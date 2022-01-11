14:47, Сегодня

России придется забыть о требованиях к НАТО — политолог сказал почему "Это уже совсем другая история"

У НАТО есть мощная группа государств, стоящих однозначно на стороне Украины. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Михаил Басараб.

"Когда мы говорим, что у НАТО есть страны, политические элиты которых мы можем назвать лояльными к России, то должны сказать, что у НАТО также есть мощная группа государств, стоящих на стороне Украины, однозначно. Это, конечно, восточноевропейские государства. Россия действительно настолько повысила ставки в этой международной мизансцене, которую мы сейчас наблюдаем, что у нее большие шансы выйти с поражением из этой ситуации", - сказал он.

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По мнению политолога, Россия затрагивает интересы не только Украины:

"Россия, говоря о невозможности расширения НАТО на Восток, затрагивает интересы не только Украины, Грузии, Молдовы. А еще, например, таких государств, как Швеция и Финляндия, – это уже совсем другая история". И если Россия фактически требует от НАТО заявлений, юридических гарантий того, что Швеция и Финляндия никогда не будут членами НАТО, это достаточно большое требование. В определенных нюансах это более серьезное требование, чем требовать нечленства Украины или Грузии. Швеция и Финляндия входят в западный негласный блок государств. Россия за эти недели наговорила и потребовала от Запада столько, что ей наконец придется просто забыть о своих требованиях. Так Россия будет выглядеть как страна, потерпевшая поражение в этом обострении пока дипломатического противостояния".

Напомним, политолог Кость Бондаренко заявил, что от заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе не стоит ожидать серьезных решений.

По его словам, в частности, Запад не решится подписать документ, блокирующий вступление Украины в НАТО.

"Подписание такого документа - нонсенс. Но джентльменские договоренности по вопросу о непредоставлении ПДЧ Украине - такое может быть, и частично поспособствует определенной разрядке. Россия сегодня прекрасно понимает, что играет игру "на грани фола", блефует, потому что прекрасно понимает, какие в этой игре ставки", - говорит он.