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Шендерович покинул Россию — он объяснил причины Известный писатель пояснил суть судебного иска к нему

Из России уехал из-за угрозы уголовного преследования российский публицист и писатель Виктор Шендерович. Подробности он рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Я смогу вернуться на родину не раньше, как правоохранители начнут ловить Евгения Пригожина (бизнесмен, "повар" Владимира Путина — ред.), по заявлению которого я и оказался в бегах. Суть в том, что я назвал Пригожина в эфире радио "Эхо Москвы" уголовником и убийцей. В гражданском суде в Петербурге, который только закончился, я настаивал, что я всего лишь озвучил уже существующую его репутацию. У кремлевского повара господина Пригожина нет никакой другой репутации. Он не удовлетворился штрафом в 100 тысяч рублей, пришла апелляция, что ему хочется больше денег с меня получить. Он не удовлетворился гражданским иском и подал заявление о клевете, а это уже уголовное дело, и я в любой момент могу оказаться в заключении. Поэтому я принял решение на время покинуть Россию", — сказал он.

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Шендерович добавил, что надеется в этом году приехать в Украину, и поделился планами на будущее.

"Комментировать Кремль больше нельзя, они совершенно предсказуемую пошлость сказали. Я эту пошлость слышал уже 20 лет, в том числе от самого Путина в связи с уничтожением компании НТВ. Я буду делать то же, что и раньше — я писатель, я буду писать. А где физически я это делаю, не так важно. Тем более, у России богатая практика, и у меня очень хорошие предшественники, если говорить о русской литературе, которая писалась за рубежом", — сказал он.

Ранее Шендерович рассказал в Facebook, что всегда являлся по повесткам на допросы и в суды, но решил воздержаться "от личного участия в уголовном деле, которое светит по заявлению "кремлевского повара" Пригожина". "Я принял решение переждать снаружи", — написал Шендерович.

В конце декабря 2021 года юридическая служба компании Евгения Пригожина передала в полицию заявление о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении Виктора Шендеровича из-за высказываний в адрес Пригожина.

Добавим, Виктор Шендерович внесен в России в список СМИ-иностранных агентов.