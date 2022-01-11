13:53, Сегодня

Перспективы Кремля слабые: Фейгин прокомментировал переговоры США и России Марк Фейгин рассказал, как будут развиваться события после переговоров в Женеве

Переговоры представителей России и США, которые состоялись в Женеве 10 января, оценил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" российский правозащитник Марк Фейгин.

"Главным решением должно было быть определение даты или в принципе возможности встречи в Нормандском формате, последняя была в 2019 году, на высшем уровне. Потому что представители не могут решить вопросы окончательно, и во всем, что связано с Нормандским форматом, все-таки финальной точкой должно быть решение с участием первых должностных лиц — представителей Украины, Германии, Франции и России. Проблема в том, что Россия не хочет переговоров в Нормандском формате, она ведет диалог с Вашингтоном. Все эти игры с представителями — это все игра Козака (заместитель руководителя администрации президента России — ред.), которому поручено оттягивать максимально в тень историю, связанную с решением украинского кейса в Нормандском формате. Сейчас Москва заинтересована решать его с Вашингтоном, хотя у нее не очень получается, судя по вчерашним переговорам. Но я считаю, что пока перспективы проведения в ближайшее время переговоров в Нормандском формате нет", — сказал он.

Читайте также: Российский блеф не прошел — экономист о переговорах РФ и США

Фейгин рассказал, каковы перспективы дальнейших переговоров.

"Главным итогом переговоров стало то, что США заявили, что подумают над продолжением этого формата переговоров. Никаких конкретных решений мы не увидели, совместного коммюнике не было. Абсолютно точно договор с США, который им предлагалось принять с дикими статьями, не принят, не согласован, он отвергнут. Речь шла об Украине, но есть и заявление, что без Украины вопрос ее членства в НАТО США решать не будут. Конечно, публичные заявления не обязывают. Мы сможем судить лишь в конце недели, какими будут последствия недели переговоров. После завтрашних переговоров Россия-НАТО я тоже прогнозирую, что ни к чему они не приведут. И третье, что-то будут в ОБСЕ обсуждать. Скорее всего, итогом станет продолжение переговоров в каком-либо формате. Но все требования, которые озвучила Россия, не реализованы. Более, того, были две важные вещи. Во-первых, Москва заявляла о том, что не собирается применять принцип взаимности, а США настаивали на нем. Если вы хотите о чем-то договориться, то делайте что-то, например, деэскалацию у границ Украины, а мы будем дальше вести переговоры о демилитаризации каких-то зон в восточной Европе, например. И второе — Рябков заявил по окончанию, что Россия не имеет намерения вторгаться в Украину. Это точно ему сказали, что нужно заявить. За этим ничего не стоит, вторгнуться они и так могут, но раз такое заявление есть, то Москва решила маневрировать, а не разрывать перспективу дальнейших переговоров. Пока, я думаю, продолжаются конфиденциальные переговоры по поводу Минских соглашений, но по поводу демилитаризации зон НАТО до уровня 1997 года у Москвы все плохо, тут их перспективы слабые", — сказал он.

Напомним, 10 января в Женеве состоялся важнейший раунд переговоров представителей США и России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Кроме того, 12 января в Брюсселе состоится встреча Совета Россия - НАТО, а на 13 января в Вене назначены переговоры Россия - ОБСЕ.

Политолог Кость Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что от заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе не стоит ожидать серьезных решений.

"Россия сегодня прекрасно понимает, что играет игру "на грани фола", блефует, потому что прекрасно понимает, какие в этой игре ставки", - говорит он.