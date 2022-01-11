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Российский блеф не прошел — экономист о переговорах РФ и США Андрей Новак рассказал, каковы были последствия переговоров России и США в Женеве

Переговоры представителей США и России прошли положительно для Украины, заявил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Особой реакции ни на валютном рынке, ни на фондовом рынке, по акциям, по облигациям не было. Почему? Потому что нет результатов переговоров. Есть главный результат — российский блеф не прошел. Для нас это очень правильный результат. Стало намного спокойнее, потому что у меня были опасения, что этот блеф сработает против украинских интересов и начнется снова разговор об особом статусе ОРДЛО как условии чего-то, о том, что Украина должна что-то выполнять по Минским соглашениям. Но это не прошло, такой результат первого раунда переговоров", — сказал он.

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Напомним, 10 января в Женеве состоялся важнейший раунд переговоров представителей США и России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Кроме того, 12 января в Брюсселе состоится встреча Совета Россия - НАТО, а на 13 января в Вене назначены переговоры Россия - ОБСЕ.

Политолог Кость Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что от заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе не стоит ожидать серьезных решений.

"Россия сегодня прекрасно понимает, что играет игру "на грани фола", блефует, потому что прекрасно понимает, какие в этой игре ставки", - говорит он.