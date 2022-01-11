"Путин считает, что время играет на него": Климкин о кризисах в Украине

"Энергетический кризис идет"

"Путин считает, что время играет на него": Климкин о кризисах в Украине

Сейчас в Украине несколько кризисов сходятся в одну точку. Об этом заявил в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Мы имеем самую опасную ситуацию с 2014 года. Первое - внешняя политика изменилась, а мы играем в игру - как три года назад: говорим то же и делаем то же, встречаемся в тех же форматах и так делаем вид имитирующей внешней политики. Да, конечно есть достойные вещи по типу Крымской платформы, но нужно продолжение.

Энергетический кризис идет и Путин считает, что время играет на него, поскольку цены падать не будут в ближайшее время. И у нас газа пока не хватает. А где и как мы его будем покупать? Как деньги можно найти? А газа нет на рынке", – сказал он.

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"Одновременно мы понимаем, что мировая экономика меняется – денег у нее станет меньше.

На самом деле люди, понимающие ситуацию, есть. Их нужно позвать, но они должны понимать, что есть к ним доверие, есть возможность работать, а не какая-нибудь вертикаль", - рассказал Климкин.

Также он рассказал о втором моменте:

"Ситуация самая серьезная с 2014 года. В этой ситуации просто делать то, что мы делали, делать ту же имитацию, которая работала... На самом деле, начиная с ближайших месяцев, это будет больше невозможно.

На события в Казахстане Путин отреагировал через несколько дней. Он всегда ищет момент... и очень неплохой тактик. Я на 99% уверен, что российские спецслужбы готовили это, но он воспользовался моментом. Также он попытается воспользоваться моментом в отношении нас. Почему? Проблема 2024 года – ему нужно перезагружать власть и снова идти на выборы.

То, что они постоянно раскручивают сейчас в российских СМИ... Возможность каких-то провокаций, а потом, конечно, ввод войск - будь то российские или ОДКБ. Это модель, которую Путин скажет: "Ну, видите ли, работало. Видите, нужна стабилизация, видите, я пришел". И то же самое он скажет Европе... Накануне американо-российских переговоров это не тот сигнал, который нам нужен".

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

По его словам, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". Как отметил Илларионов, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".

Источник Украина 24 Теги Россия Владимир Путин Европа Павел Климкин Украина Казахстан ОДКБ