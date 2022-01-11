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"Путин считает, что время играет на него": Климкин о кризисах в Украине "Энергетический кризис идет"

Сейчас в Украине несколько кризисов сходятся в одну точку. Об этом заявил в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Мы имеем самую опасную ситуацию с 2014 года. Первое - внешняя политика изменилась, а мы играем в игру - как три года назад: говорим то же и делаем то же, встречаемся в тех же форматах и так делаем вид имитирующей внешней политики. Да, конечно есть достойные вещи по типу Крымской платформы, но нужно продолжение. Энергетический кризис идет и Путин считает, что время играет на него, поскольку цены падать не будут в ближайшее время. И у нас газа пока не хватает. А где и как мы его будем покупать? Как деньги можно найти? А газа нет на рынке", – сказал он.

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"Одновременно мы понимаем, что мировая экономика меняется – денег у нее станет меньше. На самом деле люди, понимающие ситуацию, есть. Их нужно позвать, но они должны понимать, что есть к ним доверие, есть возможность работать, а не какая-нибудь вертикаль", - рассказал Климкин.

Также он рассказал о втором моменте:

"Ситуация самая серьезная с 2014 года. В этой ситуации просто делать то, что мы делали, делать ту же имитацию, которая работала... На самом деле, начиная с ближайших месяцев, это будет больше невозможно. На события в Казахстане Путин отреагировал через несколько дней. Он всегда ищет момент... и очень неплохой тактик. Я на 99% уверен, что российские спецслужбы готовили это, но он воспользовался моментом. Также он попытается воспользоваться моментом в отношении нас. Почему? Проблема 2024 года – ему нужно перезагружать власть и снова идти на выборы. То, что они постоянно раскручивают сейчас в российских СМИ... Возможность каких-то провокаций, а потом, конечно, ввод войск - будь то российские или ОДКБ. Это модель, которую Путин скажет: "Ну, видите ли, работало. Видите, нужна стабилизация, видите, я пришел". И то же самое он скажет Европе... Накануне американо-российских переговоров это не тот сигнал, который нам нужен".

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

По его словам, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". Как отметил Илларионов, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".