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Операция была спланирована заранее: Климкин назвал цель России в Казахстане Павел Климкин рассказал, зачем в России сравнивают протесты в Казахстане и Украине

Вводом войск в Казахстан президент России Владимир Путин хотел продемонстрировать действенность Организации Договора о коллективной безопасности, заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"По сути, впервые в истории ОДКБ Путин продемонстрировал действенность одной отдельно взятой операции. Она была подготовлена заранее, мы это прекрасно знаем, но формально для внешнего наблюдателя (все произошло — ред.) за несколько дней. Второй момент — мы не знаем, что происходит среди других членов ОДКБ, но Казахстан сохранен в орбите", — сказал он.

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Он отметил, что в России начали сравнивать события в Казахстане и Украине.

"Что важно для нас: сейчас очень много спекуляций в российских СМИ относительно якобы схожести Казахстана и Украины. В Казахстане очень сильно отличается север и юг. На севере много русскоговорящих. И в российских СМИ очень сильно начали сравнивать, причем такое впечатление, что это осознанная команда. Кроме того, в российских СМИ начались комментарии — и тоже ощущение, что это команда, — о том, что подобные протесты могут начаться в Украине, и тогда нужна стабилизирующая роль. И ставится, что называется, три точки. Если эта команда есть, и она довольно масштабная, я думаю, что в Кремле такая идея крутится и разрабатывается", — сказал он.

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Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ.