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Путин пообещал "решить проблему" Лукашенко – подробности от экс-министра "Я думаю, что это чувствуется"

Президент России Владимир Путин по слухам пообещал "решить проблему" самопровозглашенного президента Белоруссии Александра Лукашенко в этом году. Об этом заявил в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Насколько я слышал – возможно, эта информация не на 100% правдива, – Путин все-таки пообещал "решить проблему" Лукашенко в этом году. Посмотрим, как будет продвигаться процесс подготовки новой Конституции (Беларуси – прим. ред.). Лукашенко так, как он постоянно поддакивает Путину, очень хочет должность в новом союзном государстве (Беларусь и Россия – прим. ред.). Я думаю, что это чувствуется", – сказал он.

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Напомним, власти Беларуси вынесли на всеобщее обсуждение проект новой Конституции страны.

Среди прочих поправок к Конституции Беларуси, есть следующие:

Ограничение сроков президента. Согласно тексту проекта один и тот же человек сможет занимать должность президента Беларуси не более двух сроков. Ограничение начнет действовать после вступления в должность новоизбранного президента. Лукашенко в случае победы на очередных выборах сможет стать президентом еще на два срока.

Расширение полномочий президента. Президент Беларуси сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, "массовых и других беспорядков".

Согласно поправкам к Конституции, президент, прекративший исполнять полномочия, имеет неприкосновенность, и его не смогут привлечь к ответственности за действия, совершенные им в период его пребывания в должности.

Ядерная и не нейтральная. Из Конституции Беларуси решили убрать упоминание о нейтральном и безъядерном статусе Республики.

Государственным наравне с белорусским языком будет русский.

Нераспускной парламент. Срок полномочий парламента в случае принятия новой Конституции будет продлен с 4 до 5 лет. Распустить парламент нельзя будет не только в первый год полномочий, как сейчас, но и в последний.