23:45, Вчера

Ситуация в Казахстане: Назарбаева попросили не вмешиваться "Гадать, где он есть – очень сложно"

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев мог давно покинуть страну. Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Назарбаев может быть в Эмиратах, в Швейцарии, в Великобритании. Он много лет лечился в немецких клиниках. У него столько недвижимости, что там счет идет на сотни. Гадать, где он есть – очень сложно", – отметил Климкин.

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Чиновник также озвучил свое мнение по поводу того, почему бывший лидер страны ни разу не прокомментировал трагические события в Казахстане.

"Думаю, есть какая-то понятийная договоренность о том, чтобы он не вмешивался в прямой процесс (по ситуации в стране,-ред). Власть Назарбаева не связана с его формальной должностью главы совета нацбезопасности. Он контролировал многих силовиков и региональные элиты, почти все. Он был таким боссом, к нему приходили за последним словом, решением. Так всегда работало в казахстанской системе".

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По мнению Климкина, после подавления протестов в Казахстане может произойти смена власти:

"Теперь кто-то другой будет понятийно выносить решения. Не думаю, что это будет Токаев. Думаю, что в обществе начнется подготовка нового лидера или лидеров".

Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ.