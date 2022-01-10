22:08, Вчера

"НАТО - не только военный вопрос": экс-нардеп о принципе Путина "Европейские ценности будут предохранителем"

Более 60% граждан России допускают войну против Украины, заявил в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" экс-народный депутат, ветеран АТО Игорь Лапин.

"Собственного внутреннего потребителя Путин военной риторикой накачал до того уровня, что более 60% граждан России допускают войну против Украины. Я сегодня не вижу, как Путину отойти от границ Украины, чтобы перед собственным потребителем не "потерять лицо". Я не вижу такой "отмазки" для Путина. Накачав до бесконечности, рано или поздно это взорвется", - сказал он.

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"Для Путина принципиально "опустить" НАТО в целом. И Альянс на это не пойдет, потому что это для них нужно сразу задать вопрос перед Финляндией, другими странами, которые не вошли в НАТО, но уже заявляют, что при такой агрессивной манере Кремля уже думают о том, чтобы иметь защиту от российской агрессии на перспективу. Поэтому в этой ситуации европейские ценности будут предохранителем... Вопрос не в том, что они скажут нам, а в том, будем ли мы дальше что-то делать... НАТО - это не только военный вопрос, но и очень многих реформ, правил жизни, сосуществования. В этой ситуации нам нужно идти своим путем – мы его выбрали и уже идем", – рассказал Лапин.

По словам экс-нардепа, он не верит, что российские войска отойдут от границ с Украиной:

"Но война у нас уже и так идет 8 лет... Нам оглядываться на Россию сегодня нет смысла, нам надо строить свои вооруженные силы, потому что только украинский солдат может нам гарантировать нашу безопасность - ни НАТО, никто нам сегодня не поможет. Эту "грязную" работу вместо наших солдат никто не выполнит".

Напомним, политолог Кость Бондаренко заявил, что от заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе не стоит ожидать серьезных решений.

По его словам, в частности, Запад не решится подписать документ, блокирующий вступление Украины в НАТО.

"Подписание такого документа - нонсенс. Но джентельменские договоренности по вопросу о непредоставлении ПДЧ Украине - такое может быть и частично поспособствует определенной разрядке. Россия сегодня прекрасно понимает, что играет игру "на грани фола", блефует, потому что прекрасно понимает, какие в этой игре ставки", - говорит он.