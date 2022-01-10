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"Для России это безусловно плюс": экс-глава СБУ о протестах в Казахстане "События в Казахстане – это то, что непосредственно усиливает Путина"

Проблему в Казахстане можно разделить на две части – объективные и субъективные. Об этом сказал в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" экс-председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Объективные – это не зависящие от конкретных личностей. Казахстан никогда не видел демократии. Это азиатская страна с огромными запасами (полезных ископаемых – прим. ред.). Постсоветская страна. Назарбаев сколько лет правил – ему сейчас 81 год. Фактически это очень богатая страна – она первая в мире по урановой руде. Редкоземельные металлы, нефть. Также крупные инвестиции – особенно в северную часть", – сказал он.

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"Назарбаев хотел создать нечто среднее между управляемой демократией и авторитарным режимом. Он передал свою власть Токаеву, но рядом Россия - все время пришлось играть. Рядом Китай, не допустивший демократии на своих границах точно так, как этого не допустит Владимир Путин, потому что это прямая угроза политической системе управления в этих странах. Произошло то, что произошло... Модель экономики - олигархически-клановая, масса миллиардеров... Народ вышел на акции протеста – большинство из них были такими, как было на Майдане... Люди на несправедливость реагируют таким образом, это последний довод народа - выйти на акции протеста", - рассказал Смешко.

По его словам, события в Казахстане являются плюсом для России:

"Токаев сначала, когда начали протестные акции, не смог своих силовиков полностью задействовать, потому что силовики как замерли - а они были из клана Назарбаева. И единственную, кого он мог пригласить на помощь, - это Россию. Для России это безусловно плюс. Сейчас на сегодняшний день мы видим, что объективно руководитель Казахстана попал в зависимость от президента Путина... Даже если россияне выйдут оттуда (из Казахстана - прим. ред,), - это может быть очень сильный ход, который усилит авторитет ОДКБ. Это сегодня лишь пролог, к сожалению, к будущим проблемам Казахстана, потому что там есть разные кланы. Они ориентированы: север - на Россию, юг - развитая промышленность с западными инвестициями, восток-юг - это Китай, а есть еще элементы мусульманских радикалов. Т.е. на сегодняшний день идет переформатирование внутри, но экономика и политическая система не меняются. В далекой перспективе нам (Украине – прим. ред.) не стоит радоваться, что в Казахстане есть проблемы, которые нам решать самим. Нам нужно менять модель экономики и надстройку демократическую строить, потому что пример того, что в Казахстане, может прийти к нам".

Также Смешко отметил, что события в Казахстане – это то, что непосредственно усиливает Путина:

"На долгую перспективу – феодально-клановый, авторитарный строй, существующий сейчас в России и Казахстане, не имеет возможности существовать вечно. Но это нас не радует - это может быть еще и поколение наших детей. А вот на короткую перспективу события в Казахстане – это то, что непосредственно усиливает Путина. Когда его представитель в Женеве заявляет, что не надо недооценивать ультиматум... Какое же требование? Там не только наше вступление в НАТО".

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"Если мы не будем выполнять наше "домашнее" задание... А потеря иммунитета - это прежде всего безумная коррупция, которая съела нашу правоохранительную систему и институты власти, которые эффективно должны защищать безопасность внутреннюю и внешнюю. Это первая задача, об этом должны говорить на всех встречах. Власть все делает со знаком минус, чтобы доказать этот тезис Путина - "Они не способны создать правительство, нужно спасать их, идти туда". Тут огромная угроза и уже кричат ​​наши американские коллеги - тот же государственный секретарь говорил, что, кроме врага на границе, враг №1 - безумная коррупция, политическая коррупция внутри нашей страны", - сказал Смешко.

Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ.

Дипломат Богдан Нагайло спрогнозировал, что из-за событий в Казахстане президенту России Владимиру Путину будет гораздо труднее давить на Украину и страны Запада.