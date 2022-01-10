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Главные заявления США после переговоров с Россией: эксклюзив из Женевы Венди Шерман рассказала, какие вопросы Запад не намерен обсуждать с Россией

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман по итогам переговоров в Женеве с представителями России заявила, что Кремль не имеет права раздавать Украине и другим странам указания насчет членства в НАТО.

Об этом рассказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин из Женевы.

"Только что закончилась пресс-конференция Венди Шерман. Это заместитель госсекретаря США, которая для американской прессы давала брифинг об итогах переговоров, которые закончились сегодня в Женеве. Самое главное прозвучало от госпожи Шерман, что на этих переговорах прорывов фактически не было сегодня в Женеве, как и предполагалось. Она подчеркнула, что когда речь идет о некоторых вопросах, которые затрагивает Россия, которые она хочет решать, например, вопросы вооружений или урегулирования происходящих военных маневров или учений в Европе с той или иной стороны, то, подчеркнула она, такие договоренности не готовятся за один день, даже не за одну неделю или за один месяц.

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По его словам, также госпожа Шерман "подтвердила, что есть вопросы, о которых Соединенные Штаты и западные союзники вообще не будут говорить с Россией".

"Например, какие страны могут вступать в НАТО или другие альянсы или кого Североатлантический альянс мог бы принимать в свои ряды. Они говорят, что это не вопрос России. Россия не имеет права голоса и не имеет права решать, указывать другим странам - будь то Украине или другим странам, например Финляндии, Швеции, относительно того, имеет ли она право вступать в НАТО или нет... Устав НАТО предусматривает, что членом организации может стать любая страна, если на это согласие других членов Альянса, а не России", - сказал Цюпин.

Журналист напомнил, что Венди Шерман "буквально завтра утром из Женевы вылетает в Брюссель, где будут проходить переговоры на уровне стран НАТО".

"В частности, 12 января состоится после очень длительного перерыва встреча в рамках комиссии Россия-НАТО. Там будет расширенный круг, это уже не просто переговоры между США и Россией. Также очевидно, будут подниматься вопросы, беспокоящие Россию и Запад... Я бы закончил рассказ фразой, которую услышал от американской представительницы, о том, что сейчас мы увидим, действительно ли Россия хочет свое заявленное желание о переговорах воплотить, действительно о чем-то договориться, либо Россия хочет использовать это как повод, чтобы просто сорвать переговоры, а потом заявить, что она вынуждена действовать и применять силу, о чем говорят представители Кремля в последнее время", – рассказал он.

Напомним, 10 января в Женеве прошел основной раунд переговоров представителей США и России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Кроме того, 12 января в Брюсселе состоится встреча Совета Россия - НАТО, а на 13 января в Вене назначены переговоры Россия - ОБСЕ.

Политолог Кость Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что от заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе не стоит ожидать серьезных решений.

"Россия сегодня прекрасно понимает, что играет игру "на грани фола", блефует, потому что прекрасно понимает, какие в этой игре ставки", - говорит он.