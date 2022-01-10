17:44, Сегодня

"Натужное нагнетание ситуации": что сделает Путин на переговорах с Западом "Это все походит на блеф"

Президент России Владимир Путин создал кризисную ситуацию на границе с Украиной, но слишком долго поддерживать ее технически невозможно. Такое мнение высказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Нагнетать-нагнетать-нагнетать... А что дальше? Рано или поздно к этому или привыкнут и перестанут воспринимать всерьез, или закончатся материальные ресурсы, потому что это дорого стоит. Или нужно действительно начинать агрессию, на что Путин, я убежден, не готов и не собирается. Поэтому ему надо создать вот это ощущение срочности, жесткости и немедленно заключить: "Дайте нам обязательно прямо сейчас гарантию, что Украина никогда не будет в НАТО". Вот эта спешка о многом говорит, мне так кажется", - сказал он.

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"Мне кажется, что задача Рябкова (замминистра иностранных дел России Сергей Рябков - прим. ред.) - поднять пыль, а потом задача более высоких начальников - министра иностранных дел и, может быть, Владимира Путина - эту пыль "утихомирить" и сказать: "Ну, мы же на самом деле на это и не рассчитывали" - после того, как они получат довольно жесткую и солидарную позицию Запада и нужно будет как-то отступать. Они будут говорить, что благодаря гибкости, дальновидности и мудрости, мир удалось отодвинуть от границы ядерной войны и "Владимир Путин нас и всю Европу спас от ужаса вот этих самых ядерных кошмаров". Мне кажется, что это несколько натужное нагнетание ситуации. На Западе это очень хорошо понимают и спокойно реагируют, формируют позицию", - рассказал Орешкин.

По его словам, Путин никогда не делает того, чего от него ждут:

"Сейчас все ждут, что он начнет войну. Украина готова, украинская армия готова, Европа готова, санкции готовы – значит, он в эту ловушку точно не полезет. Он пустит вперед Рябкова, чтобы тот кричал, бил себя кулаками в грудь, делал жесткие заявления и т.д. Мне кажется, что с каждым прожитым днем все очевиднее, что это все походит на блеф".

Напомним, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США и НАТО необходимо проявить гибкость на переговорах по гарантиям безопасности с Москвой.

Рябков отметил, что разговор не может быть построен продуктивно, если он будет основан только на позиции одной стороны. Он добавил, что необходимо уметь воспринимать позицию другой страны.

По словам замглавы МИД России, российская сторона воспринимала позицию "другой страны так, как она есть, на протяжении 30 лет".

"Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту", - сказал он.