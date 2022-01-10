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"Россия - квартирант": эксперт из Франции дал совет Украине "В любом случае переговоры лучше, чем война"

В переговорах России, США и Запада их успешным результатом будет не начало боевых действий России против Украины. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политический эксперт из Франции Андрей Шкиль.

"Это цель диалога, который начинается между США и Россией. По требованию России и под ее дулами танков США вынуждены проводить диалог с той страной, с которой в ином случае диалог никогда бы не вели. Поэтому продолжение диалога – это будет отсрочка российской атаки на Украину и возможность лучше подготовиться к атаке, которая рано или поздно все-таки произойдет", - заявил он.

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"Переговоры, я уверен, нивелируют фронтальную атаку. Скорее всего, это сведется к имитации войны со стороны России... В любом случае переговоры лучше, чем война", - сказал Шкиль.

По его словам, Украина должна воспользоваться этим шансом, который ей предоставлен:

"Договориться с США в первую очередь о покупке систем ПВО. Нет большого сопротивления в США - и не будут действовать на них никакие вето страны, полностью зависящей от российского газа... Интенсивнее Украина должна развивать свои отношения с Францией по обеспечению французским летальным оружием. Французский авиапром ждет заказа от Украины и готов его рассмотреть выгодным для Украины способом. Это просто нужно озвучить - сначала, конечно, в двусторонних переговорах, а затем и официально, а также привлечь даже позже этого диалога США, чтобы определиться, какие самолеты для Украины будут оптимальными. Т.е. вести диалог об обороне Украины – не только на словах".

Также он отметил, что во французской прессе позиция России оценивается уже иначе:

"Для Франции Украина становится хорошим соседом, а Россия перестает быть даже соседом плохим. Это уже квартирант, который не рассматривается в ближайшей перспективе как партнер в системе европейской экономики или безопасности. Это озвучивают даже те издания, которые представляют определенный политический спектр, принятый всегда считать пророссийским".

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

По его словам, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". Как отметил Илларионов, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".