"Россия - квартирант": эксперт из Франции дал совет Украине

"В любом случае переговоры лучше, чем война"

"Россия - квартирант": эксперт из Франции дал совет Украине

В переговорах России, США и Запада их успешным результатом будет не начало боевых действий России против Украины. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политический эксперт из Франции Андрей Шкиль.

"Это цель диалога, который начинается между США и Россией. По требованию России и под ее дулами танков США вынуждены проводить диалог с той страной, с которой в ином случае диалог никогда бы не вели.

Поэтому продолжение диалога – это будет отсрочка российской атаки на Украину и возможность лучше подготовиться к атаке, которая рано или поздно все-таки произойдет", - заявил он.

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"Переговоры, я уверен, нивелируют фронтальную атаку. Скорее всего, это сведется к имитации войны со стороны России... В любом случае переговоры лучше, чем война", - сказал Шкиль.

По его словам, Украина должна воспользоваться этим шансом, который ей предоставлен:

"Договориться с США в первую очередь о покупке систем ПВО. Нет большого сопротивления в США - и не будут действовать на них никакие вето страны, полностью зависящей от российского газа...

Интенсивнее Украина должна развивать свои отношения с Францией по обеспечению французским летальным оружием. Французский авиапром ждет заказа от Украины и готов его рассмотреть выгодным для Украины способом.

Это просто нужно озвучить - сначала, конечно, в двусторонних переговорах, а затем и официально, а также привлечь даже позже этого диалога США, чтобы определиться, какие самолеты для Украины будут оптимальными. Т.е. вести диалог об обороне Украины – не только на словах".

Также он отметил, что во французской прессе позиция России оценивается уже иначе:

"Для Франции Украина становится хорошим соседом, а Россия перестает быть даже соседом плохим. Это уже квартирант, который не рассматривается в ближайшей перспективе как партнер в системе европейской экономики или безопасности. Это озвучивают даже те издания, которые представляют определенный политический спектр, принятый всегда считать пророссийским".

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

По его словам, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". Как отметил Илларионов, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".

Источник Украина 24 Теги Россия США переговоры Франция война Украина