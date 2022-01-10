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"Крым - не бутерброд": политик из России оправдался за слова Навального Владимир Милов объяснил, что оппозиционер имел в виду в своем заявлении о Крыме

Нашумевшие слова российского оппозиционера Алексея Навального о Крыме переврали, заявил в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" российский политик Владимир Милов.

"Что касается высказываний Навального, то они очень неверно интерпретированы. Я понимаю, что многие в Украине обозлены и обижены на Россию за всю эту агрессию, имперскую политику Путина. Это можно понять. Но из-за этого часто рисуют образ врага из всех русских, выдергивая цитаты из контекста. Например, про "Крым не бутерброд" самая яркая история, его переврали как только можно. Он говорил всего лишь о том, что хотя он осуждает аннексию Крыма, технический возврат Крыма Украине — это исключительно сложная операция. Если кто-то в России выступит с такой инициативой, это немедленно вызовет в стране крупнейший политический кризис. Скорее всего, правительство, которое попытается вернуть Крым Украине, 24 часа не продержится. И много еще чего. Вот об этом говорил Навальный. Но в Украине не любят обсуждать сложную сторону этого вопроса и трудности, которые нам Путин создал. Проще выдернуть какую-то цитату и русских замазать черной краской. Мы понимаем, почему это происходит, но это неправильно. Не стоит всех мазать одной краской", — сказал он.

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По словам Милова, в России имперскую политику Путина никто не поддерживает.

"Если сделать такой чек-лист по российской социологии, то, несмотря на то, что у Путина есть какой-то рейтинг поддержки, практически ничего из его реальной политики не поддерживается. Скажем, 95% конкретных политических устремлений и действий Путина не поддерживается российским населением. Это такой путинский парадокс. Это объясняется просто — если вы на фокус-группах начинаете спрашивать людей, а почему вы поддерживаете Путина, они просто говорят, что боятся хаоса, который может быть, если он уйдет. Путинская политика на самом деле никому не нравится. У него реальный рейтинг где-то 30%, и если бы были конкурентные выборы со вторым туром, Путин бы проиграл, скорее всего. Если смотреть опросы об отношении к внешней политике, то 2/3 россиян устойчиво говорят, что не хотят никаких войн. К Украине, несмотря на всю пропаганду, очень хорошее отношение. Свежий опрос "Левады" показал, что подавляющее большинство российской молодежи к Украине относится очень хорошо", — сказал он.

Напомним, ранее экономист в эмиграции Сергей Гуриев рассказал, как изменился путинский режим за последние 10 лет.

"В России построен масштабный репрессивный аппарат, который уничтожил всю настоящую оппозицию. Теперь, надо сказать, он начинает пожирать сам себя, каждый день идут посадки, в том числе сотрудников государственных компаний, университетов, силовых органов. В этом смысле это совершенно другая страна", — сказал он.