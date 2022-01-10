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Сажают даже силовиков — экономист об изменениях режима в России Сергей Гуриев рассказал, как изменилась Россия за 10 лет

О том, как в России за последние годы заметно изменился политический режим, рассказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экономист в эмиграции Сергей Гуриев.

"Российский режим изменился, тот факт, что и вы (Евгений Киселев — ред.), и я, и Илья (Пономарев, экс-депутат Госдумы РФ, также был гостем в студии — ред.) не появляемся в России, — это только часть изменений, которые можно было наблюдать за последние 10 лет. В России построен масштабный репрессивный аппарат, который уничтожил всю настоящую оппозицию. Теперь, надо сказать, он начинает пожирать сам себя, каждый день идут посадки, в том числе сотрудников государственных компаний, университетов, силовых органов. В этом смысле это совершенно другая страна", — сказал он.

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Гуриев отметил, что цензура СМИ и интернета достигла небывалых высот.

"И, в частности, свобода высказывания изменилась. Примерно 10 лет назад началась цензура в интернете, сегодня она дошла до сверхвысокого уровня. Как вы знаете, Россия — чемпион по запросам в Google о блокировке сайтов. Правда, Китай не входит в эти рейтинги, но если сравнить количество запросов, Россия опережает своего следующего конкурента — Турцию — в несколько раз. В России уничтожены все независимые телеканалы, газеты, расследовательские СМИ объявляются иностранными агентами и нежелательными организациями, и самое главное — политическая оппозиционная сила Навального объявлена экстремистской организацией. Ничего такого 10 лет назад не было. Также введен ряд законов о запрете мирного протеста, даже выйти в одиночный пикет может быть опасно, некоторые люди попадают в тюрьму и за мирный протест, и за репосты в интернете", — сказал он.

Ранее российский политик Леонид Гозман опроверг фейк президента России Владимира Путина по поводу ракет НАТО.

"Например, подлетное время ракет до России, конечно, совершенно не имеет отношения к Украине - просто потому, что от Латвии, которая член НАТО, до наших столиц столько же, сколько и от Украины до наших столиц.

Кроме этого, заявление Финляндии, что они, пожалуй, тоже в НАТО вступят. Тогда это вообще 2 трамвайные остановки до Санкт-Петербурга от Финляндии. Так что дело не в этом", - рассказал Гозман.