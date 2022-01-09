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Возможности для компромиссов нет: чего ждать от переговоров США и России Дипломат Владимир Хандогий рассказал, чем завершатся переговоры в Женеве 10 января

О переговорах США и России, которые состоятся в Женеве 10 января, высказался в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент Украинской ассоциации внешней политики, дипломат Владимир Хандогий.

"Ничего особенного я лично не ожидаю. Это не значит, что это плохая новость. Очень хорошо, что эти переговоры проходят. Сегодня ключевое слово в мировой политике — это деэскалация конфликта, напряженности, возникшей на границах между Россией и Украиной. Поэтому сам факт проведения таких переговоров должен способствовать снижению напряженности, в этом контексте переговоры можно оценивать положительно. Но мы не можем ожидать никаких прорывных решений на этих переговорах. Вы посмотрите на уровень этих переговоров. Это встречаются не президенты, не премьер-министры, даже не министры иностранных дел. В Женеве встречаются заместители глав внешнеполитических ведомств. Естественно, что никакие решения на этом уровне не будут приниматься и не могут приниматься", — сказал он.

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По его словам, переговоры проводятся для того, чтобы зафиксировать свои позиции:

"Также посмотреть на возможные точки соприкосновения, услышать от каждой стороны то, что они хотят на этих переговорах. И главное — это начать диалог. Я считаю, что если Россия туда приехала (на эти переговоры — ред.) даже на таком уровне, то это должно означать, что такие переговоры продолжатся и в будущем. Мне кажется, что заседание Совета Россия-НАТО состоится 12 числа, несмотря на то, что сегодня или завтра будет на этих двусторонних переговорах. А как дальше пойдет ситуация — я не вижу на этом этапе каких-либо возможностей для достижения компромиссов. Но в таких ситуациях, которые существуют сегодня, очень важно приступать к укреплению так называемых "мер доверия" между двумя сторонами. Поэтому эти переговоры могут открыть путь к укреплению доверия между сторонами и, по крайней мере, для того, чтобы понять более подробно те обеспокоенности, которые с одной стороны имеют стороны, с другой — посмотреть, насколько далеко они могут пойти в поиске компромисса. То есть это чисто дипломатическая работа, а те решения, которых ждут, в частности, Украина, должны приниматься на самом высоком уровне", — отметил он.

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Напомним, переговоры между США и Россией, которая поставила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.

Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.

Политолог Олег Саакян в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин звонком Джо Байдену, который состоялся 30 декабря, повышает ставки.

"Россия пытается все зажать в очень короткие временные рамки, поскольку держать войска на границе Украины, поддерживать миграционный и сразу несколько кризисов довольно сложно, ресурсноемко и репутационно рискованно с точки зрения стратегии. Они за каждый день платят сожжением части своего стратегического потенциала по влиянию на Западе", – рассказал эксперт.