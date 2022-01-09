18:34, Сегодня

"Ракеты в Россию полетят не из Украины": Гозман опроверг фейк Путина "Если договорятся, то и слава Богу"

На переговорах между Россией, США и Западом сейчас идет речь о том, чтобы не допустить войны, заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политик Леонид Гозман.

"Новой войны на вашей территории (Украины - прим. ред.) и усиления риска войны между ядерными государствами... Заявление нашего начальства (российского - прим. ред.), что "мы ни на какие уступки не пойдем", - это жутковато звучит перед началом переговоров. Есть ли там, о чем договориться? Безусловно есть. Существуют реальные задачи обеспечения безопасности, о которых еще Советский Союз с американцами пытались договариваться", - сказал он.

Читайте также: "Воевать Россия реально не хочет": неожиданное заявление эксперта

"Например, подлетное время ракет до России, конечно, совершенно не имеет отношения к Украине - просто потому, что от Латвии, которая член НАТО, до наших столиц столько же, сколько и от Украины до наших столиц. Кроме этого, заявление Финляндии, что они, пожалуй, тоже в НАТО вступят. Тогда это вообще 2 трамвайные остановки до Санкт-Петербурга от Финляндии. Так что дело не в этом", - рассказал Гозман.

По его словам, подлетное время ракет - это серьезная вещь.

"Не потому, что говорят: "Какая разница - 4 или 20 минут? Все равно в убежище не добежишь". Если подлетное время достаточно длинное - хотя бы 15-20 минут, - то есть возможность задействовать высшее политическое руководство страны для принятия решения об ответном ударе. Если 4 или 5 минут, то решение примет либо дежурный полковник, либо вообще автомат... В этом смысле, если договариваться о подлетном времени ракет, то почему бы и нет? Как раз если договорятся, то и слава Богу", - сказал политик.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится в Украине, то сократится подлетное время ракет до Москвы.

"Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи-десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до пяти", - отметил Путин.

По его словам, для России это серьезнейший вызов.