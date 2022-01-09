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Идет интервенция Путина — оппозиционерка о событиях в Казахстане Бота Джардемали рассказала о фейках, распускаемых казахской властью

О том, что сейчас происходит в Казахстане после волны протестов, рассказала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" оппозиционер из Казахстана Бота Джардемали.

"Введение войск (ОДКБ — ред.) в Казахстан — это не борьба с террористами, а помощь Путина Назарбаеву. Войска введены для того, чтобы подавить существующие протестные настроения в стране. Конечно, никаких террористов у нас нет. Токаев (президент страны — ред.) заявил, что Алматы атаковало 200 тысяч вооруженных террористов, было 6 волн террористических атак. Это полный бред. Власть распространяет фейки о террористах. Недавно показали на видео избитого жителя Кыргызстана, и он заявлял, что ему заплатили 200 долларов, чтобы он приехал в Казахстан и участвовал в протестах. Но кыргызстанцы узнали своего известного джазового музыканта, который приехал в Казахстан на концерт. То есть вот такие фейки запускает власть", — сказала она.

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Джардемали ответила, будут ли протесты продолжаться и что в стране делают войска ОДКБ.

"Похоже, что зачистки в Алматы ведутся российскими войсками. Войска союзников — Таджикистана, Кыргызстана, Армении, — это просто фиговые листочки на интервенции, осуществляемой Путиным. Поэтому нужно говорить не о миротворческой операции, а об интервенции именно войск Путина. Протесты настоящие, они идут изнутри, от нации. Сейчас идут жесткие зачистки по всей стране, аресты активистов, блогеров. Конечно, будут серьезные репрессии. Но когда пройдет первый страх, запугать людей будет уже невозможно. Будет сильная реакция изнутри страны, от гражданского общества, и будет сопротивление, которое будет только нарастать", — сказала она.

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Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к Организации договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ.