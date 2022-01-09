17:39, Сегодня

Ситуация в Казахстане: дипломат объяснил, как следует высказаться Украине "Политические оценки дали европейские государства"

Политические оценки событий в Казахстане обязаны быть. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент Украинской ассоциации внешней политики, дипломат Владимир Хандогий.

"Я не имею в виду, что нужно спешить и выходить с какими-то оценками, которые не в полной мере учитывают сложившуюся там ситуацию. Прежде всего надо иметь четкую информацию о том, что на самом деле там происходит. Но политические оценки дали европейские государства, США высказались. Пока я не слышал оценок со стороны нашего Министерства иностранных дел, кроме обращения к нашим гражданам, чтобы они оставались в местах своего пребывания и не выходили на улицы", - сказал он.

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"Есть несколько основополагающих вещей, которые так или иначе - нравится это нам или нет - надо зафиксировать в своей позиции (Украине - прим. ред.). Это прежде всего демократическое развитие государства, неприменение силы чрезмерной в отношении протестующих, невмешательство во внутренние дела со стороны других государств. Т.е. есть вещи, с которыми нам нужно высказаться по этому поводу. Я не думаю, что мы должны играть какую-то посредническую роль, но с точки зрения сбора информации – в Казахстане работает украинское посольство. Думаю, что это как раз задача посольства – соответствующим образом поддерживать контакты с МИД Казахстана и соответственно информировать Киев”, – рассказал дипломат.

Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к Организации договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ.

Ранее казахстанский политик Ермек Наримбай рассказал, что уличные протесты были самоорганизованными, поскольку оппозиции в стране почти нет.

"С учетом того, что лидеры оппозиции либо выдавлены из страны, либо в тюрьмах находятся, я сам 11 приговоров получил и нахожусь за рубежом, сейчас протест оголен, многие активисты вышли на первый план, профсоюзные лидеры, уличные лидеры, активисты, которые не являлись лидерами вначале. Сейчас происходит сначала голодный бунт, связанный с ценами на газ, который быстро перерос, и это показывает высокую зрелость и интеллект протеста, в экономические протесты, а потом в политические требования смены режима", — сказал Наримбай.