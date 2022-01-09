16:18, Сегодня

"Воевать Россия реально не хочет": неожиданное заявление эксперта "Это продолжение какой-либо внутриполитической истории"

Россия выдвинула требования США и Западу, которые не могут быть приняты, заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Андрей Еременко.

"И они знали, что они не могут быть приняты. В России сейчас очень много своих внутренних проблем, поэтому я думаю, что это продолжение какой-либо внутриполитической истории. Что касается переговоров, то когда выдвигается, в сущности, ультиматум, то другая страна либо его принимает, либо нет. Если не принимает, то, что следует за ультиматумом? По ультиматуму раньше начинались войны. Сейчас Россия выдвинула ультиматум, его отвергли в вежливой форме, идут переговоры. А что это за ультиматум тогда?" – сказал он.

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По его мнению, сейчас все оказались в очень неудобной ситуации, потому что воевать Россия реально не хочет и не готова.

"Если бы они были готовы воевать, они воевали бы. Когда они в 2014 году готовы были воевать и захватывать Украину, то воевали и захватывали - им было плевать на это. Можно вспомнить, как в Грозном еще советскую – гораздо более мощную – армию, которая в России сейчас, откровенно говоря, отразила и победила кучка повстанцев. И Россия этот опыт тоже помнит. И российская армия, проигравшая Чечне, которая сейчас платит им дань... начинает воевать с армией, которая так или иначе... С 2014 года украинская армия только то и делает, что готовится к войне... И страна, которая платит Чечни дань, в которой сейчас выходцы из Кавказа делают то, что они хотят, на ее территории... пойдет воевать с системной армией? Они не хотят это проверять. Возможно, могут, но не хотят", - заявил эксперт.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Facebook, что внешнеполитические советники канцлера Германии и президента Франции Йенс Плентер и Эммануэль Бонн на следующей неделе посетят Украину для переговоров.

"На следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата приедут в Киев", – написал Ермак.

Руководитель Офиса президента на этой неделе провел телефонные переговоры с Плетнером и Бонном перед их визитом в Москву, где они встречались с замглавы администрации Путина Дмитрием Козаком.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что после переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на Минских соглашениях поставлен крест.

"На Минских договоренностях и Нормандском формате поставлен окончательно крест... Никто их выполнять не собирается. Все понимают, что Донбасс останется в статусе Приднестровья на энное количество лет вперед, Крым никто отдавать не собирается. Сейчас стороны пытаются с красивым лицом выйти из этой ситуации в рамках взаимных договоренностей, и объяснить, почему так получится", - сказал он.