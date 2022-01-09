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Протесты в Казахстане: дипломат назвал истинную цель ОДКБ "Недаром есть инициатива от Токаева относительно созыва ОДКБ"

Протесты в Казахстане - это внутреннее противостояние элит, рассказал в программе "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" дипломат Руслан Осипенко.

"Они еще совпали с внешним контуром – накануне встречи США и России. Россия демонстрирует, что она – полновластная хозяйка на пространстве бывшего СССР. Т.е. фактически это ее зона влияния – и здесь она может делать то, что хочет. Я думаю, что недаром такая есть инициатива от Токаева относительно созыва ОДКБ, потому что предварительно США сказали, что не пойдут на ультиматумы. В НАТО также сказали, что не пойдут на ультиматумы России, которые она предъявила раньше", - рассказал он.

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По словам дипломата, НАТО, США и Россия будут искать возможные точки соприкосновения:

"Но дошли до принципиальных вещей, когда не может отступать НАТО и не может отступать Россия. Поэтому Россия тоже готовит почву. Она получит отказ фактически от США и НАТО по принципиальным вопросам... ОДКБ - это будет формирование военно-политического российского пространства, которое будет противостоять якобы объединенному Западу. Это подготовка к дальнейшему противостоянию".

Он также отметил, что есть 100% внутренний контур:

"Это началось с противостояния элит. Токаев не был самостоятельной фигурой, но был номинально президентом Казахстана. Чтобы изменить эту ситуацию... Сейчас проходят аресты людей, расставленных Назарбаевым. Назарбаев может уехать, его может не быть, но система, которую он создал, и люди, которых он расставил в эту систему, работают".

По его мнению, здесь внутренний контур перекликается с внешним:

"Фактически Россия воспользовалась противостоянием элит. И нам – Украине – надо сделать вывод из этого. И она (Россия – прим. ред.) фактически оккупировала Казахстан – он теперь ограничено суверенный. Если будут стоять российские войска в городах – а когда миротворческие войска заходят, то уже не выходят, – то фактически Казахстан уже будет полностью не самостоятельным. Он уже не сможет проводить самостоятельно дипломатические вещи на международной арене и многие другие, ограничивающие суверенитет".

Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

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Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ.

Дипломат Богдан Нагайло спрогнозировал, что из-за событий в Казахстане президенту России Владимиру Путину будет гораздо труднее давить на Украину и страны Запада.