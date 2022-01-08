19:04, Сегодня

"Казахстан мог сам справиться с протестами": эксперт объяснил, зачем Путин ввел войска Демонстрация сил для России – это всегда важно, отметил Андрей Багинский

Россия ввела войска в Казахстан в рамках Организации договора о коллективной безопасности, чтобы продемонстрировать солидарность с азиатскими авторитарными режимами. В то же время российская военная помощь казахским властям незначительна.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Андрей Багинский.

На вопрос, продиктовано ли введение войск желанием Кремля показать силу накануне переговоров с НАТО, эксперт ответил:

"Да, этот фактор имеет место, потому что, действительно, демонстрация сил для России – это всегда важно. Важно вообще азиатское направление. Потому что мы понимаем, что рядом с Казахстаном находится Китай, который тоже выстраивает свои лидирующие позиции. Хотя с другой стороны, помощь, которая сейчас проходит в рамках этой "миротворческой миссии", как ее называют в ОДКБ, не настолько значительна. Там лишь несколько тысяч человек, направленных в рамках этого контингента. В то же время напомню, что количество только национальной гвардии в Казахстане - более 100 тысяч человек".

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По его словам, Казахстан "мог бы справиться и сам, без внешней поддержки".

"Здесь, скорее, функция миротворческого контингента ОДКБ состоит в том, чтобы Россия продемонстрировала поддержку этому поясу государств, находящихся в пограничных отношениях с Российской Федерацией. Это всегда стратегически важно для России. ...И выразить определенную солидарность с авторитарными режимами, выразить показательную поддержку, когда важно сохранять диалог. И Россия демонстрирует, что она является лидером на евроазиатском пространстве", - пояснил Багинский.

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Отметим, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, это было вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи. Известно, что вину возложили на Министерство энергетики Казахстана, а также крупнейшие компании-поставщики газа.

Протесты начались в нефтяном городе Жанаозен, но быстро распространились на другие города: Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау и Уральск. Вскоре после экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим.

Главными требованиями стали отставка правительства и уход из политики 81-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора коллективной безопасности из-за протестов в своей стране. Он попросил у России и других союзников по ОДКБ "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". В ответ ОДКБ направила в Казахстан самолеты с подразделениями ВДВ.

Дипломат Богдан Нагайло в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что из-за событий в Казахстане президенту России Владимиру Путину будет гораздо труднее давить на Украину и страны Запада.